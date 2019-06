FIVERS und Gewista: Neue Hinweistafeln leiten den Weg zu Wiens bestem Handballclub

Mit den FIVERS“, so Gewista CEO Franz Solta, „verbindet uns eine langjährige Partnerschaft und wir freuen uns mit der Zurverfügungstellung von Hinweistafeln, nicht nur allen Fans den Weg zu den Matches zu weisen, sondern generell im Bezirk auf die FIVERS aufmerksam zu machen. Nämlich, dass in Margareten einer der erfolgreichsten österreichischen Handballklubs zu Hause ist. Gewista CEO Franz Solta

Wien (OTS) - Die FIVERS WAT Margareten und Gewista verbindet eine bereits seit Jahren bestehende Partnerschaft. Diese wird nun weiter vertieft: An neun Orten in Wien Margareten und Umgebung wurden weithin sichtbare Hinweistafeln angebracht, die die permanente Präsenz der FIVERS erhöhen werden.

Gemeinderat Mag. Stephan Auer-Stüger und FIVERS-Kuratoriumsvorsitzender: „Die neuen Gewista-Hinweistafeln im Umfeld unserer Sporthalle in Margareten weisen den Handballfans zukünftig nicht nur den Weg zum Epizentrum des Wiener Handballsports, sondern machen die FIVERS und damit die Handballcity Margareten mit der besten Nachwuchsarbeit Österreich nun noch sicht- und greifbarer. Dies ist ein großer Schritt zur weiteren Professionalisierung der FIVERS! Wir freuen uns sehr darüber, dass unser langjähriger Partner Gewista mit CEO Franz Solta an der Spitze uns dabei unterstützt.“

Bezirksvorsteherin Mag.a Susanne Schaefer-Wiery: „Ein wichtiger Schritt in Richtung Sichtbarmachung. Die FIVERS WAT Margareten sollen ja leicht zu finden sein. Ich freue mich, dass die zusätzlichen Hinweistafeln allen Handball- und Sportbegeisterten den Weg in die Hollgasse weisen.“

„ Mit den FIVERS“, so Gewista CEO Franz Solta, „verbindet uns eine langjährige Partnerschaft und wir freuen uns mit der Zurverfügungstellung von Hinweistafeln, nicht nur allen Fans den Weg zu den Matches zu weisen, sondern generell im Bezirk auf die FIVERS aufmerksam zu machen. Nämlich, dass in Margareten einer der erfolgreichsten österreichischen Handballklubs zu Hause ist. “

Über FIVERS: Die FIVERS WAT MARGARETEN sind Österreichs erfolgreichster Handballverein der letzten Jahre. Dies bezeugen nicht nur die Erfolge im Männerbereich (Meister 2011, 2016 und 2018, Cupsieger 1999, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016 und 2017 sowie HLA-Supercupsieger 2013, 2014 und 2015), sondern vor allem mehr als 100 Titel als Österreichischer oder Wiener Meister im Nachwuchsbereich in den letzten 15 Jahren. In der abgelaufenen Saison konnte die FIVERS-Nachwuchsabteilung sensationell alle sieben Wiener Meistertitel in die Handballcity Margareten holen. Stark – das gab´s noch nie! Weiter Infos über die FIVERS unter: www.fivers.at

Rückfragen & Kontakt:

Christian Brandt-Di Maio

Corporate Communications Manager/Pressesprecher

E-Mail: brandt-dimaio @ gewista.at

Tel: +436641000807

www.gewista.at