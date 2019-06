We Want Sex! - Filmabend der AK bei freiem Eintritt anlässlich 40 Jahre Gleichbehandlungsgesetz

Linz (OTS) - Vor 40 Jahren ist in Österreich das Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten. Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Die Arbeiterkammer Oberösterreich lädt deshalb am 3. Juli um 19 Uhr zu einem ebenso amüsanten wie informativen Filmabend in den Kongresssaal der AK in Linz. Gezeigt wird der Film „We Want Sex“ (Originaltitel „Made in Dagenham", GB 2010, Regie Nigel Cole). Einführende Worte spricht die Wissenschaftlerin und Feministin Petra Unger. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen bitte unter frauen@akooe.at .

In dem Film geht es um Arbeiterinnen in der britischen Autoindustrie, die für gleiche Löhne kämpfen, um Emanzipation und Solidarität, die Klassenschranken brüchig werden lässt. Das alles vor dem Hintergrund der Swinging Sixties im Londoner Vorort Dagenham und mit einem der Zeit entsprechenden Gute-Laune-Soundtrack.

Der im deutschsprachigen Raum verwendete Filmtitel resultiert übrigens aus einer Szene, in der die demonstrierenden Frauen ein Spruchband mit der Aufschrift „WE WANT SEX EQUALITY“ (Wir wollen Geschlechtergleichheit) nicht vollständig ausrollen und nur der Teil „WE WANT SEX“ zu sehen ist. Was naturgemäß für Belustigung sorgt.

Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei der Festsetzung des Entgelts hatte auch die Erstfassung des österreichischen Gleichbehandlungsgesetzes zum Inhalt. Mittlerweise sind noch andere Inhalte dazugekommen, etwa die Ahndung von sexueller Belästigung oder Gleichbehandlungsgebote in der Arbeitswelt ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung.

Leider ist Entgeltdiskriminierung von Frauen auch nach 40 Jahren noch ein großes Problem. „Die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern ist noch immer nicht geschlossen. Die Arbeiterkammer wird sich deshalb auch in Zukunft für Geschlechtergerechtigkeit in allen Bereichen einsetzen“, sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

We Want Sex! - Filmabend der AK bei freiem Eintritt anlässlich 40 Jahre Gleichbehandlungsgesetz

Die AK lädt zu einem ebenso amüsanten wie informativen Filmabend am 3. Juli um 19 Uhr in den Kongresssaal der AK Linz, in dem es um Arbeiterinnen in der britischen Autoindustrie geht, die für gleiche Löhne kämpften, um Emanzipation und Solidarität.

Originaltitel "Made in Dagenham", GB 2010, Regie Nigel Cole

Datum: 03.07.2019, 19:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Kongresssaal

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Hans Promberger

050 6906 2161

hans.promberger @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at