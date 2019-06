Austrian Sustainability Reporting Award: Einreichfrist startet

Unternehmen und Organisationen können ihre Nachhaltigkeitsberichte bis zum 16. September 2019 einreichen

Wien (OTS) - Ab sofort können sich österreichische Unternehmen und Organisationen für den „Austrian Sustainability Reporting Award“ (ASRA), den Preis für die beste Nachhaltigkeits-berichterstattung, bewerben. Die Teilnahmebedingungen und das Online-Einreichungsformular sind auf der Website der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer abrufbar. Einsendeschluss ist der 16. September 2019, die Preisverleihung erfolgt am 11. November 2019.

„Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind zwei wichtige Säulen unserer Gesellschaft. Jedes Unternehmen kann mit seinem Engagement zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit beitragen. Der Austrian Sustainability Reporting Award ist ein wichtiges Instrument, um die Erfolge im Bereich der Nachhaltigkeit sichtbar zu machen“, freut sich Bundesministerin Maria Patek.

Der ASRA wird heuer bereits zum 20. Mal vergeben. Seit 1999 werden Unternehmen und Organisationen für ihre vielfältigen und herausragenden Nachhaltigkeitsberichte ausgezeichnet. Im Rahmen des diesjährigen Jubiläums werden auch die Pioniere der österreichischen Nachhaltigkeitsberichterstattung für ihr langjähriges Engagement gewürdigt.

Die Auszeichnung wird von der KSW in Zusammenarbeit mit dem Institut österreichischer Wirtschaftsprüfer, dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, der Industriellenvereinigung, dem Umweltbundesamt, respACT – austrian business council for sustainable development, der Wirtschaftskammer Österreich, der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik, dem Aktienforum und dem Verband für gemeinnütziges Stiften, in folgenden fünf Kategorien vergeben:

Integrierter oder kombinierter Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht

Nachhaltigkeitsbericht großer Unternehmen

Nachhaltigkeitsbericht Klein- und Mittelbetrieb (unter 250 Mitarbeiter)

Nachhaltigkeitsbericht Öffentliche Organisationen

Erstbericht

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Beatrix Exinger

Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer/Leitung Presse

01/ 811 73-312

exinger @ ksw.or.at