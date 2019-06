Küstenpatent – AC Nautik: „Eine Seefahrt, die ist lustig, eine...“

Gössendorf, Wien (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - Sich seinen Urlaubstraum auf den klaren Wassern der Adria entlang der abwechslungsreichen Küste Kroatien zu erfüllen, ist ein relativ leicht zu erreichendes Unterfangen. Sichere Grundlage für einen Boots-Urlaub in kroatischen Gewässern bildet das Küstenpatent.

Das Küstenpatent als Basis

In Kroatien erfordert jedes motorisierte Boot – egal ob groß oder klein – einem Bootsführerschein, eine wesentliche Anhebung der Sicherheit auf der See. Mit einem kroatischen Küstenpatent ist jeder Bootsführer auf der sicheren Seite. Der Begriff „Küstenpatent“ ist eigentlich nur die volkstümliche Bezeichnung für das kroatische Patent „Boat Skipper B“ inkl. UKW Funk – dem gängigsten Bootsführerschein in Kroatien.

