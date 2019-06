Über 7000 Top-Einkäufer aus der Gastronomie und es werden immer mehr.

Perchtoldsdorf (OTS) - Weltweit werden täglich neue Hotels und Restaurants eröffnet, Catering-Unternehmen gegründet. Food-Trends beeinflussen die Ansprüche von Gästen und das Anrichten der Speisen. Die gastronomischen Ausstattungen werden individueller und origineller. Gestaltung und Dekoration der Räumlichkeiten ändern sich schnell. Das Geschäft rundum Hospitality floriert.

Als bedeutendste internationale Konsumgütermesse ist die Ambiente in Frankfurt mit dem Bereich Dining führend in Tisch, Küche und Haushalt und zog als wichtiger HoReCa-Handelsplatz bereits im vergangenen Jahr mehr als 7000 Fachbesucher aus der Gastro-Branche an. Tendenz steigend. Diese einzigartige Kompetenz wird auf der Ambiente 2020 vom 7. bis 11. Februar noch weiter ausgebaut.

Das Segment bekommt zusätzliche 5000qm auf einer eigenen Ebene in der top modernisierten Halle 6. Damit entwickelt sich die Ambiente weiter mit ihren bereits 220 Ausstellern des Segments zum globalen HoReCa-Forum – wo Sie zahlreiche der insgesamt 136081 Fachbesucher aus 167 Ländern erreichen, die sich über Innovationen und neue Konzepte informieren oder sich innerhalb der Branche austauschen.

Optimale Gelegenheit dazu und zu einem Blick über den Tellerrand bietet ein ausgezeichnetes Rahmenprogramm mit Expertenvorträgen, Networking-Abend und weiteren Events.

