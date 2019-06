Explosion auf der Wieden: Rettungshundestaffel und Schallortungsgruppe im Einsatz

Zahl der Schwerverletzten auf zwei korrigiert

Wien (OTS/RK) - Die Explosion in einem Wohnhaus in der Preßgasse auf der Wieden beschäftigt nach wie vor Berufsfeuerwehr und Berufsrettung Wien. Die Feuerwehr ist mit 100 Mann und 30 Fahrzeugen im Einsatz, die Berufsrettung ist mit Teilen des K-Zugs vor Ort und versorgt verletzte und evakuierte Personen sowie AnrainerInnen aus den umliegenden Wohnhäusern. Die Zahl der Schwerverletzten wurde mittlerweile auf zwei korrigiert, jene der Leichtverletzten ist auf zehn gestiegen. Die Schwerverletzten wurden in umliegende Spitäler gebracht. Der Katastrophenhilfsdienst des Wiener Landesfeuerwehrverbandes ist indessen mit der Rettungshundestaffel und einer Schallortungsgruppe angerückt, um im betroffenen Gebäude nach etwaigen Verschütteten zu suchen.

(Forts. mögl). sep

