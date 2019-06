SPÖ Währing/Much: Engagierter Vorstoß für Klimaschutz in Währing

Bezirksvertretung einstimmig für SPÖ-Klimaschutzmaßnahmen in dichtverbauten Teilen von Währing

Wien (OTS/SPW) - Engagierter SPÖ-Vorstoß für den Klimaschutz in Währing: Der sozialdemokratische Bezirksrat Martin Much brachte in der Bezirksvertretungssitzung am 13. Juni einen Antrag zur Milderung der Klimaauswirkungen ein, der sich für verstärkte Begrünung und Errichtung von Nebelduschen im öffentlichen Raum einsetzte. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Konkret ging es in dem Antrag um das dicht verbaute Kreuzgassenviertel. Für dieses sollen Maßnahmen erstellt und evaluiert werden, welche die Lebensqualität der Bevölkerung verbessern. Wie auch in anderen Wiener Bezirken sollen Häuserfassaden begrünt, zusätzliche Bäume gepflanzt und an stark frequentierten öffentlichen Plätzen Nebelduschen errichtet werden. Zudem wird auch angeregt, andere gezielte Grätzel-Initiativen zu überlegen. Damit soll in Zukunft bei extremer Sommerhitze Abhilfe geschaffen werden. Alle Parteien der Bezirksvertretung Währing unterstützten den SPÖ-Vorstoß.

Die rot-grüne Stadtregierung unterstützt Ambitionen der Wiener Bezirke in Bezug auf die Klimaanpassung mit Sonderbudgets. Acht Millionen Euro stehen für neue Baumpflanzungen zur Verfügung, mit zusätzlichen 2,3 Millionen Euro werden weitere Begrünungen, Nebelduschen und Trinkbrunnen errichtet. So soll die Lebensqualität der Bevölkerung erhalten bleiben und die Auswirkungen der sich abzeichnenden Klimaänderungen abgemildert werden.

(Schluss) PM

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien