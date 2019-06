Grüne Wien/Ellensohn: Grüner Klub gratuliert Birgit Hebein zur Angelobung – Dank an Maria Vassilakou

Wien (OTS) - Der Grüne Klub im Rathaus gratuliert der neuen Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung zu ihrem neuen Amt. Hebein wurde heute im Wiener Gemeinderat für beide Funktionen angelobt. Der Klubobmann der Grünen Wien, David Ellensohn, hebt hervor, dass „mit Birgit Hebein eine hartnäckige, zielstrebige und leidenschaftliche Politikerin an der Spitze der Stadt steht. Birgit Hebein wird den Weg, den die Grünen in den letzten Jahren eingeschlagen haben, konsequent weiterführen und neue Akzente setzen“.

„Birgit Hebein ist an einem Tropentag wie heute genau die richtige Kraft an der Spitze von Wien – eine Kämpferin für den Klimaschutz und für soziale Gerechtigkeit. Wien freut sich die erste Vizebürgermeisterin mit Traktorführerschein“, verweist Ellensohn auf Hebeins Wurzeln in Kärnten.

Ellensohn bedankte sich in seiner Rede auch bei der scheidenden Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. „Maria Vassilakou hat Wien in den letzten 9 Jahren entscheidend geprägt: 365 Euro-Jahreskarte, Begegnungszonen in ganz Wien, ökologisches Bauen und Parkraumbewirtschaftung sind nur einige Beispiele. Auf ihren Erfolgen und auf ihrer Erfahrung werden wir aufbauen. Danke, Mary!“, gratuliert Ellensohn abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at