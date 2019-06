Sechsfache Auszeichnung für ORF beim Fernsehpreis der Erwachsenenbildung

ORF-Reportage, -Film und -Sendereihe geehrt, Axel-Corti-Preis geht an Jörg Winter

Wien (OTS) - Sechsfache Auszeichnung für den ORF beim 51. Fernsehpreis der Erwachsenenbildung: Für die „dokFilm“-Produktion „Momentaufnahmen. Die Kinder von Zaatari“ wurde Produzent und Regisseur Robert Pöcksteiner gewürdigt. Regisseur Urs Egger, Drehbuchautor Thomas Reider und ORF-Redakteur Klaus Lintschinger wurden für das auf einer wahren Begebenheit basierende historische Filmdrama „Das Wunder von Wörgl“ geehrt. ORF-Sendungsverantwortliche Christa Hofmann erhielt den Fernsehpreis für die Sendereihe „WELTjournal“ stellvertretend für die gesamte Redaktion. Der Axel-Corti-Preis ging diesmal an ORF-Korrespondent Jörg Winter. Die Fernsehpreise der Erwachsenenbildung wurden am Dienstag, dem 25. Juni 2019, um 18.30 Uhr in einer feierlichen Zeremonie im Urania Kino verliehen.

„Qualität und Mehrwert öffentlich-rechtlicher Produktionen des ORF sind gestern erneut geehrt worden“, betont ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Robert Pöcksteiner hat mit ‚Momentaufnahmen. Die Kinder von Zaatari‘ einen bewegenden Dokumentarfilm über jene im jordanischen Flüchtlingslager gedreht, die am meisten schutzbedürftig sind: die Kinder. Und damit einen wertvollen Beitrag zur Diskussion um die Lage von Flüchtlingen geleistet. Urs Egger hat die historischen Ereignisse um das ‚Wunder von Wörgl‘ – inmitten der Weltwirtschaftskrise in den 1930ern schafft Wörgls Bürgermeister dank eigener Währung Arbeit und Hoffnung – starbesetzt verfilmt: ebenfalls ein gesellschaftlich relevanter und angesichts von Bitcoin aktueller Film, den bis zu 672.000 Zuseher/innen im ORF sahen. Das ,WELTjournal‘ bietet jede Woche Orientierung für die Österreicher/innen in Form von hochqualitativen Reportagen. Als Korrespondent liefert auch der nunmehrige Axel-Corti-Preisträger Jörg Winter authentische Fakten und Hintergründe zum Weltgeschehen. All diese Leistungen für die Gesellschaft kann in dieser Vielfalt nur ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der ORF erbringen. Im Namen des ORF gratuliere ich allen Preisträgerinnen und Preisträgern, auch Helene Maimann, die ebenfalls den Axel-Corti-Preis erhielt.“

