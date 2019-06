LSV-Wahl: Eindeutiger Sieg der Schülerunion im Burgenland

Bei den Landesschülervertretungswahlen im Burgenland konnte die Schülerunion 10 von 12 Mandaten für sich gewinnen

Wien (OTS) - Mit der heutigen LSV-Wahl in Eisenstadt wurde ein weiterer eindeutiger Sieg für die Schülerunion eingefahren. Zusätzlich zu zwei Landesschulsprechern und damit zwei weiteren Mandaten für die Bundesschülervertretung holte das Team der Schülerunion 10 von 12 Mandate.

Die frisch gewählten Landesschulsprecher im Burgenland sind Pascal Kettenhummer (AHS) aus Pinkafeld und dem BRG Oberschützen und Jakob Peischl (BMHS) aus Ollersdorf und der BHAK Stegersbach.

"Im Namen des Teams möchte ich mich bei allen Schülerinnen und Schüler für die Stimmen und damit auch über die klare Bestätigung unserer Arbeit bedanken", so Jakob Peischl, BMHS. Pascal Kettenhummer, AHS, fügt hinzu: "Wir sehen diese Wahl als Chance, die Bildungspolitik weiter aktiv mitzugestalten und alle Schülerinnen und Schüler Burgenlands bestmöglich zu vertreten."

Fotos zur honorarfreien Verwendung: http://bit.ly/2Fzgevz

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 22 von 29 Mandaten stellt. Der Bundesschulsprecher Timo Steyer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Raphaela Höck

Pressesprecherin Schülerunion

raphaela.hoeck @ schuelerunion.at

+43 664 3037503