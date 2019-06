AVISO: Pressegespräch mit NR-Präsident Sobotka und designiertem BR-Präsidenten Bader

Termin: Montag, 1. Juli 2019, 12.00 Uhr

Wien (PK) - Ab 1. Juli 2019 übernimmt mit Bundesrat Karl Bader Niederösterreich den Vorsitz in der Länderkammer. Aus diesem Anlass lädt er gemeinsam mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zu einem Pressegespräch in den Teesalon in der Hofburg.

Bader wird dabei seine inhaltlichen Schwerpunkte für das kommende Halbjahr an der Spitze des Bundesrats vorstellen. Weitere Themen werden der Bundesrat als Stabilitätsfaktor und Parlamentarismus sein.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten.

Pressegespräch mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und dem designierten Bundesratspräsidenten Karl Bader

Zeitpunkt: Montag, 1. Juli 2019, 12.00 Uhr

Ort: Teesalon, Hofburg (Eingang Josefsplatz)

