Liebe über die Grenze: Ein "Österreich-Bild" aus dem ORF Landesstudio Burgenland am 30. Juni 2019

Eisenstadt (OTS) - Als der Eiserne Vorhang noch die Welten trennte, waren auch der Liebe Grenzen gesetzt. Seit 30 Jahren ist das anders. Das Burgenland und Westungarn wachsen zusammen, auch weil die Liebe keine sprachlichen und kulturellen Barrieren kennt.

Die Geschichte von der Entstehung bis zum Fall des Eisernen Vorhanges - spannend erzählt anhand von grenzenlosen Liebes- und Beziehungsgeschichten. Ein emotional lichtvoller Zugang zu einer der dunkelsten Epochen österreichischer Zeitgeschichte. Eingebettet in historische Aufnahmen, die markante Jahre wie z.B. den Ungarnaufstand im Jahr 1956 zeigen, bis hin zum Grenzfall im Jahr 1989.

In der Dokumentation am Sonntag, dem 30. Juni 2019, um 18.25 Uhr in ORF 2, richtet Gestalter Helmut Manninger den Blick gezielt auf das rein Zwischenmenschliche. Auf Männer und Frauen, deren Beziehung zueinander durch die Grenzziehung des "Eisernen Vorhangs" erschwert, fast verunmöglicht wurde und wie sie es trotz widrigster Umstände dennoch geschafft haben, ihre "Liebe über die Grenze" zu bewahren.

Gestaltung: Helmut Manninger

Kamera und Schnitt: Nicola Stampfer

