Harald Kitz als "Health & SPA Persönlichkeit Europas" ausgezeichnet

Österreichischer SPA-Experte Harald Kitz erhält beim European Health & SPA Award am 25. Juni 2019 in Wien erstmals vergebene Auszeichnung "Health & SPA Persönlichkeit Europas"

Brückl/Kärnten (OTS) - "Es ist das schönste Geschenk, das ich mir zu meinem 45ten Geburtstag und zum 15-jährigen Firmenjubiläum vorstellen kann. Einfach sensationell, mit dem international renommiertesten SPA-Preis als 'Health & SPA Persönlichkeit Europas' ausgezeichnet zu werden", jubelt Harald Kitz.

Aus einer Kärntner Bergbauernfamilie stammend, war er Musiker und Therapeut, hat sich als Heilmethodenentwickler einen Namen gemacht und ist heute Komponist maßgeschneiderter SPA-Lösungen für die internationale Wellnesshotellerie, Coach sowie Unternehmensberater. Harald Kitz lebt seit 25 Jahren seinen Anspruch "Menschen bei ihrer persönlichen Gesunderhaltung zu begleiten und dafür maßgeschneiderte Lösungen zu komponieren". Grundlagen sind sein Fachwissen aus Physiotherapie, räumlicher Gestaltung von Wohlfühloasen und 25 Jahren Erfahrung damit, Menschen bei der Gesunderhaltung in körperlicher wie seelischer Hinsicht zu begleiten.



15 Jahre Heilmethode haki

Vor 15 Jahren hat sich Harald Kitz, auf Grundlage seiner Heilmethode "haki - klarer kopf - klarer weg", als SPA-Berater im Tourismus selbständig gemacht. Heute berät er international Top-Hotels ganzheitlich in Sachen Wellness & SPA. Zu seinen Referenzen zählen u.a. das Hotel Hochschober auf der Turracher Höhe (A), der Stanglwirt in Going (A), die Tamina Therme und das Grand Resort in Bad Ragaz (CH), das Hotel Hof Weissbad in Weissbad (CH), das Andreus Golf & Spa Resort in St. Leonhard bei Meran (Südtirol), das Adler Hotel Thermae in der Toskana (IT) oder das Hotel Freizeit Inn in Göttingen (D).

"Die Heilmethode haki ist ein ganzheitliches, maßgeschneidertes Behandlungskonzept für kopflastige Menschen", beschreibt Harald Kitz seine Entwicklung. Der Fokus von haki liegt auf Schulter, Nacken und Kopf. Bewirkt wird, dass sich der Druck auf diese Bereiche reduziert. Durch gezielte Berührung und Dehnung werden Druck und Spannung sanft und schonend abgeleitet. Der Kopf beginnt loszulassen, wodurch der gesamte Körper Kraft zurückgewinnt. Die Behandlungen können im warmen Wasser, auf Behandlungsliegen und in dynamischen Gruppeneinheiten gleichermaßen stattfinden. "Zusätzlich bin ich derzeit dabei, eine neue, eigene Behandlungsmethode speziell für Kinder zu entwickeln, die im Wasser stattfinden wird", blickt SPA-Profi Harald Kitz in die Zukunft.



Der Preis - "Health & SPA Persönlichkeit Europas" und der European Health & SPA Award

Eine hochkarätige Jury zeichnet beim European Health & SPA Award, seit zehn Jahren, einmal jährlich, Herausragendes und Außergewöhnliches aus dem gesamten SPA- & Wellnessbereich aus. Vergeben werden die European Health & SPA Awards in elf Kategorien: Spas, Thermen, Bäder, Treatments, technische und kosmetische Innovationen und die besten Spa ManagerInnen.

Details www.health-spa-award.com



Wasser als große Passion. Wasserbehandlungen als SPA-Highlight

"Menschen Wasser als Lebenselixier nahe zu bringen und die wärmende bzw. kühlende Wirkung von Wasser im Sinn des eigenen Wohlbefindens einsetzen zu können, sehe ich als meine Verpflichtung an. Der Mensch von heute ist sosehr in der Überfülle überhitzt, dass wir lernen müssen, Wasser zur Kühlung einzusetzen", betont Harald Kitz. "Wenn wir von SPA (Sanus per Aquam - Gesund durch Wasser) sprechen, sollten wir wissen, wie wir mit Wasser umgehen und es fürs eigene Wohlbefinden nutzen - im Wellnessurlaub genauso wie zuhause", erklärt der SPA-Experte. "In Solebecken oder Infinitypools genießbares Wasser, machen beispielsweise den Unterschied zwischen Wellnesshotels und guten Therapeuten mit eigener Praxis aus, die solche teuren Einrichtungen nicht bieten können", weist Kitz auf ein Merkmal hin, mit dem sich SPA-Hotels hervorheben können.

Deshalb hat Kitz eigene Wasserbehandlungen entwickelt, bei denen Therapeuten im Wasser, in Becken, die bereits vorhanden sind, behandeln. Therapeut und Gast sind dabei gemeinsam im Wasser.







Rückfragen & Kontakt:

haki® klarer kopf - klarer weg

Harald Kitz, Geschäftsführer

Höhenweg 10 | 9371 Brückl | Austria

Tel: +43 664 350 33 16

office @ haki.cc | www.haki.cc