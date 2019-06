AK Pressekonferenz am 2. Juli: Besser mobil in den Außenbezirke

Ergebnisse und Konsequenzen einer neuen Studie zur Öffi-Versorgung in Wien

Wien (OTS) - Die Wiener Öffis genießen im Vergleich zu vielen anderen Verkehrsbetrieben zu Recht einen hervorragenden Ruf. Doch eine Studie der Traffix Verkehrsplanung GmbH im Auftrag der AK zeigt:

Ausgerechnet in den Bezirken, in denen das boomende Wien am meisten Bevölkerungszuwachs verzeichnet, ist die Versorgung mit öffentlichen Verkehrsangeboten am schwächsten. Wir stellen Ihnen die Studie vor und sagen, was aus AK Sicht passieren muss, damit die Menschen in den Außenbezirken künftig besser und bequemer mobil sein können.

