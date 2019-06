Hilfswerk NÖ begrüßt zukunftsweisenden Pflegegeld-Beschluss

„Wichtiges Signal an Pflegebedürftige und ihre Angehörigen“, Wertanpassung des Pflegegelds als erster Schritt für umfassende Pflegereform

St. Pölten (OTS) - „Endlich wird das umgesetzt, was wir als Nummer 1 in der mobilen Pflege seit Jahrzehnten gefordert haben“, begrüßt Hilfswerk Niederösterreich-Präsidentin LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer den gestrigen Beschluss über die Wertanpassung des Pflegegeldes. „Es ist ein zukunftsweisender Schritt und wichtiges Signal an pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen, dass ihre Anliegen wirklich ernst genommen werden. In unserer täglichen Arbeit bei über 8.500 Kundinnen und Kunden sehen wir, wie wichtig das den Menschen ist.“ Und weiter zum Thema Pflegegeld: „Für uns sind Zuschläge für Demenz- und psychiatrische Erkrankungen noch ein weiteres Anliegen, denn der damit verbundene Betreuungs- und Pflegeaufwand wird derzeit völlig unzureichend berücksichtigt.“

Für das Hilfswerk können die Verbesserungen beim Pflegegeld aber nur ein erster Schritt im Rahmen einer umfassenden Pflegereform sein. „2050 werden wir doppelt so viele pflegebedürftige Menschen haben wie jetzt, in Niederösterreich gehen wir von 73.000 aus. Und wir werden mehr als doppelt so viel Pflege- und Betreuungspersonal brauchen, wobei jetzt schon ein Fachkräftemangel besteht“, führt Hinterholzer weiter aus. „Das zeigt, dass in Sachen Pflege noch viel an Reformarbeit geschehen muss, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Für uns gehören dazu der gezielte Ausbau der mobilen Dienste, eine langfristige Sicherstellung der Finanzierung und die Stärkung der pflegenden Angehörigen.“

Über 8.500 Kundinnen und Kunden werden in ganz Niederösterreich von den Pflegeteams des Hilfswerks betreut. 2.000 Mitarbeiter/innen sind in diesem Bereich beschäftigt. Damit ist das Hilfswerk der größte Anbieter mobiler Pflege und Betreuung in Niederösterreich.

