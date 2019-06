ORF SPORT + mit der UEFA U21-EM und mit dem FIFA Women’s World Cup

Auch am 27. Juni: Marathon-Pressekonferenz und die Formel-1-Pressekonferenz

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 27. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz zur Marathon-Challenge Wien 2019 um 11.00 Uhr, von der FIA Pressekonferenz Formel 1 Spielberg um 15.00 Uhr, vom Semifinale Deutschland – Rumänien (17.45 Uhr) und vom Semifinale Spanien – Frankreich (zeitversetzt um 23.00 Uhr) bei der UEFA U21-EM 2019 sowie vom Viertelfinale Norwegen – England beim FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von den European Games Minsk (Tag 6) um 16.45 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Bei der Pressekonferenz zum Thema „Wien im Mittelpunkt einer einzigartigen Laufinszenierung“ am 27. Juni in Wien sind Michael Ludwig (Bürgermeister von Wien), Wolfgang Konrad (Veranstalter Vienna City Marathon), Gerhard Wehr (Geschäftsführer Vienna City Marathon) sowie internationale Gäste mit dabei. Reporter ist Dietmar Wolff.

ORF SPORT + überträgt im Rahmen des Formel-1-Wochenendes in Spielberg die Pressekonferenz mit den Piloten am 27. Juni live.

Um den Einzug ins Finale bei der UEFA U21-Europameisterschaft kämpfen am 27. Juni Deutschland gegen Rumänien und Spanien gegen Frankreich. Die Kommentatoren sind Oliver Polzer und Boris Kastner-Jirka, als Experte fungiert Herbert Prohaska. (ORF-TVthek: Semifinale 2 live von 20.55 bis 23.00 Uhr)

Bis 7. Juli geht in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne. Im ersten Viertelfinale spielen Norwegen und England am 27. Juni um den Einzug in das Halbfinale. Kommentator ist Erwin Hujecek, als Expertin fungiert Elisabeth Tieber.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 26. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

