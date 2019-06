Die Royal Canadian Mint bringt rechtzeitig zu den jährlichen Feierlichkeiten am 1. Juli innovative Tribute an Kanada heraus

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Während die Nation sich auf den 1. Juli vorbereitet, findet die Royal Canadian Mint weiterhin neue Wege, um Kanada mit originellen und innovativen Münzen zu feiern. Zu diese Kreationen gehört die 30 $-Feinsilbermünze 2019 - The Fabric of Canada. Die Künstlerin Rebecca Yanovskaya hat zum ersten Mal eine sich wellende, farbige kanadische Flagge gestaltet, die über nationalen Wahrzeichen weht, wie etwa dem Peace Tower auf dem Parliament Hill und einem Leuchtturm an der Ostküste. In ihrer einzigartigen Vision unserer Nation, die die Künstlerin Alisha Giroux mit uns teilt, hat sie eine Kollage von Illustrationen der kanadischen Fauna wie aus einem Geschichtenbuch kreiert, die auf der 50 $-Feinsilbermünze 2019 die Grenzen unserer Provinzen und Territorien ins Gedächtnis rufen - The Canadian Landscape, einer Münze, die einzigartig wie die kanadische Landkarte geformt ist. Beide Münzen und viele weitere Sammlerstücke sind ab heute erhältlich.

Das patriotische Angebot geht weiter mit der 15 $-Feinsilbermünze 2019 - Golden Maple Leaf, einem Tribut von Trevor-Tennant an unser ikonisches Ahornblatt, das selektiv vergoldet und als ein 3D-Relief geformt ist, umgeben von einem Bogen aus Ahornblättern, die Erinnerungen an die Gestaltung der Rückseite der ersten Münzen ins Gedächtnis rufen, die in Kanada im Umlauf waren. Die 200 $-Münze 2019 aus purem Gold - Celebrating Canada's Diversity: Light and Prosperity - ist eine faszinierende Kreation des Künstlers Frances Ferdinand, mit einem echten Madagaskar-Rubin, um den wie ein Mandala präzise eingraviert kulturübergreifende Symbole angeordnet sind.

Eine weniger bekannte Geschichte von kanadischem Know-how und Erfindungsreichtum steht hinter einer der größten Errungenschaften der Menschheit, die anlässlich des 50. Jubiläums der Mondlandung von Apollo 11 mit einem Paar aus konvexen Gold- und Silbermünzen gefeiert wird. Das Design des Künstlers Tony Bianco bildet das Mondmodul ab, das die ersten Astronauten im Juli 1969 auf die Mondoberfläche transportierte. Das Fahrwerk des Moduls, hergestellt vom Unternehmen Héroux-Devtek aus Quebec, war ein riesiger Schritt für die aufstrebende kanadische Luft- und Raumfahrtindustrie. In den Rand der Münze sind die Worte des früheren Premierministers Pierre Elliott Trudeau eingraviert, der mit anderen Führungspersönlichkeiten der Welt dieser Zeit eine Gratulationsbotschaft an die Apollo-11-Mission aussprach.

Weitere Sammlerstücke, die in diesem Monat erscheinen:

die 20 $-Feinsilbermünze 2019 - Viola Desmond - wird in einem Set mit der 10-Dollar-Gedenkbanknote der Bank of Canada verkauft;

die 25 $-Feinsilbermünze 2019 - Her Majesty Queen Elizabeth II's Personal Canadian Flag - ist eine rechteckige Münze mit der Flagge in kräftigen Farben, gerahmt von Wappensymbolen, in einem Design von Cathy Bursey-Sabourin;

die 20 $-Feinsilbermünze 2019 - Peter McKinnon Photo Series: Mount Rundle - feiert ein berühmtes Wahrzeichen in den kanadischen Rocky Mountains und enthält 2 Unzen reines Silber;

die 1 $-Feinsilber-Piedfort 2019 - Heritage of the Royal Canadian Mint: The Matthew;

die selektiv vergoldete 5-Unzen-Serie Fine Silver Big Coin (große Münzen aus Feinsilber) 2019: 2-Dollar-Münze;

die 125 $-Feinsilbermünze 2019 - Primal Predators: The Grizzly - ist ein Halbkilo-Meisterwerk des Künstlers Pierre Leduc;

die 30 $-Feinsilbermünze 2019 - Majestic Birds in Motion: Canada Geese - wurde auch von Pierre Leduc gestaltet;

das 5-Münzen-Set 2019 - Canada's Wildlife Treasures - beinhaltet vernickelte Stahlmünzen, gestaltet von Joel Kimmel, verpackt in einer farbenfrohen informativen Broschüre, die auf junge Sammler abzielt;

die 3 $-Feinsilbermünze 2019 - Celebrating Canadian Fun and Festivities - Rodeo, entworfen von Steve Hepburn; und

die 5 $-Feinsilbermünze 2019 - Zodiac Series: Leo, entworfen von Jori van der Linde.

Prägungen, Preise und umfassende Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie unter "Shop" auf www.mint.ca. Münzbilder finden Sie hier.

Alle diese Produkte können direkt bei der Royal Canadian Mint bestellt werden: telefonisch unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA und auf der Website der Münzanstalt. Die Münzen sind außerdem in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, über das globale Händler- und Vertriebspartnernetzwerk der Münzanstalt sowie bei den teilnehmenden Stellen der Canada Post erhältlich.

