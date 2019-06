Kucher: SPÖ-Gesundheitskonzepte gegen türkis-blaue Fehlentwicklungen

Wien (OTS/SK) - „Das aktuelle Gesundheitsbarometer zeigt, wie sehr sich unter der Kurz/Strache-Regierung die Gesundheitspolitik in die falsche Richtung entwickelt hat. Zu wenige Ärzte, überfüllte Ambulanzen und zerschlagene Krankenkassen“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zur aktuellen Umfrage. „Es ist hoch an der Zeit, wichtige, bereits unter SPÖ-Ministerinnen begonnene Projekte wie den Ausbau regionaler Gesundheitszentren, das Paket zur Bekämpfung des Ärztemangels und Maßnahmen zur Verkürzung der Wartezeiten weiterzuführen und umzusetzen“, so Kucher. Diese sind unter Türkis-Blau sträflicherweise liegengeblieben oder wurden gestoppt. ****

Bis 2025 gehen rund 60 Prozent der Hausärzte in Pension, deshalb hat SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ein Paket präsentiert, um der drohenden Versorgungslücke entgegenzuwirken. Das geht von regionalen Gesundheitszentren, die die Arbeitsbedingungen der Hausärzte verbessern und mehr Zusammenarbeit im Team bringen sollen, über mehr Praxis schon in der Ausbildung, flexiblere Verträge und Unterstützung bei der Praxisgründung bis hin zu mehr Zusammenarbeit zwischen ÄrztInnen und anderen Gesundheitsberufen.

„Dazu ist es notwendig zu handeln und das Gesundheitssystem weiterzuentwickeln. Wir haben uns nie sinnvollen Reformen verschlossen, aber der „an die Wand gefahrenen Kurz-Strache-Regierung ist es auch nie um die Gesundheit der Bevölkerung und das Wohl der Patientinnen und Patienten gegangen, sondern nur um Machtausbau, Zerschlagung funktionierender Strukturen, Posten und Versorgung eigener Gefolgsleute“, so Kucher. „ Rendi-Wagner und die SPÖ kämpfen für eine erstklassige Medizin und gleich gute Leistungen für jeden in diesem Land, unabhängig bei welcher Krankenkasse jemand versichert ist oder wie dick die Brieftasche ist“, so der SPÖ-Gesundheitssprecher. (Schluss) sl/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at