Hauptversammlung der BAK 2 – Anderl: „Für eine starke AK“

Zeit für Kurskorrektur – Politik muss Menschen in den Mittelpunkt rücken

Wien (OTS) - Die frisch wiedergewählte Präsidentin der Bundesarbeitskammer, Renate Anderl, betonte in ihrer Rede, dass die AK alles daransetzen werde, eine starke Vertretung für die Interessen und Rechte der Beschäftigten zu bleiben. Und sie appelliert an die Wirtschaftskammer: „Wir sind offen für Sozialpartner-Verhandlungen. Vorausgesetzt, die Wirtschaftskammer besinnt sich darauf, dass Sozialpartnerschaft ein Geben und ein Nehmen ist.“

Nachdem die vorige Bundesregierung auf eine Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer verzichtet und jeglichen Dialog verweigert hat, ist es laut AK Präsidentin Anderl nun Zeit für eine Kurskorrektur: „Wir brauchen eine Politik, die die Menschen in den Mittelpunkt rückt und nicht die eigenen Interessen oder jene von Großkonzernen und Großsponsoren.“ Die Zeit bis zur Bestellung einer neuen Regierung soll laut Anderl dazu genutzt werden, um „den Dialog in unserem Land zu stärken“.

Anderl fordert mehr Planbarkeit, mehr Selbstbestimmtheit für die Beschäftigten ein – wie das Recht auf die 4-Tage-Woche, die leichtere Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche, den freien Karfreitag für alle.

Beim Thema Wohnen pocht die AK Präsidentin einmal mehr auf wirksame Mietobergrenzen. Mietverträge sollen nur noch in Ausnahmefällen befristet werden, die Maklerprovision muss vom Vermieter bezahlt werden. Und wer mit der Wohnungsnot seine Geschäfte treibt, soll künftig satte Strafzuschläge an die geprellten Mieter zahlen.

Auch bei der Verteilungsgerechtigkeit fordert Anderl Maßnahmen ein, zumal auch die EU-Kommission jüngst angemerkt hat, dass die Vermögen in Österreich sehr ungleich verteilt sind. „Die Schieflage muss korrigiert werden, Millionäre und Konzerne müssen endlich einen fairen Beitrag in unser Steuersystem leisten“, so Anderl.

„Kämpfen wir gemeinsam für soziale Gerechtigkeit, kämpfen wir gemeinsam für starke Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kämpfen wir gemeinsam für eine starke AK“, schließt Anderl.

