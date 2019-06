Hauptversammmlung der Bundesarbeitskammer (BAK): Renate Anderl als Präsidentin der BAK gewählt 1

Wahl der vier BAK VizepräsidentInnen sowie BAK Vorstandsmitglieder

Wien (OTS) - Mit großer Mehrheit hat die konstituierende Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer (BAK) heute, Mittwoch, Renate Anderl zur Präsidentin der Bundesarbeitskammer gewählt. In geheimer Wahl bekam Renate Anderl (FSG) 89,06 Prozent der 64 abgegebenen gültigen Stimmen. In das insgesamt fünfköpfige Präsidium der BAK wurden außerdem vier Vizepräsidenten gewählt: Günther Goach, Präsident der AK Kärnten (FSG); Johann Kalliauer, Präsident der AK OÖ (FSG); Markus Wieser, Präsident der AK NÖ (FSG); Erwin Zangerl, Präsident der AK Tirol (AAB-FCG).

Renate Anderl ist die elfte PräsidentIn der BAK seit 1945. Sie ist auch Präsidentin der AK Wien.

„Ich gratuliere Renate Anderl herzlich zu ihrer offiziellen Angelobung als Präsidentin der Bundesarbeitskammer. Das Sozialpartnersystem sichert nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den Interessenverbänden, sondern ist auch ein Garant für Stabilität. Die gemeinsame Orientierung an längerfristigen Zielen der Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik lassen sich am besten durch ein koordiniertes Vorgehen erreichen. Ich bin davon überzeugt, dass sie trotz aller gesellschaftlichen Änderungen auch in der Zukunft unverzichtbar sein werden,“ so Bundesministerin Brigitte Zarfl.

Ebenfalls neu gewählt wurden die weiteren Mitglieder des Vorstands der Bundesarbeitskammer: Alexander Lechner, Vizepräsident der AK Steiermark (FSG); Willi Mernyi, Kammerrat der AK Wien (FSG); Gerda Schilcher, Vizepräsidentin der AK NÖ (FSG); Elfriede Schober, Vizepräsidentin der AK OÖ (FSG); Andreas Stangl, Vizepräsident der AK OÖ (FSG); Barbara Teiber, Vizepräsidentin der AK Wien (FSG); Günther Ruprecht, Kammerrat der AK Steiermark (ÖAAB-FCG).

Dem Vorstand gehören außerdem die PräsidentInnen der neun Länderkammern an: Gerhard Michalitsch, Präsident der AK Burgenland (FSG), Günther Goach, Präsident der AK Kärnten (FSG), Markus Wieser, Präsident der AK NÖ (FSG), Johann Kalliauer, Präsident der AK OÖ (FSG), Peter Eder, Präsident der AK Salzburg (FSG), Josef Pesserl, Präsident der AK Steiermark (FSG), Erwin Zangerl, Präsident der AK Tirol (AAB-FCG), Hubert Hämmerle, Präsident der AK Vorarlberg (AAB-FCG), Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien (FSG).

SERVICE: Fotos von der konstituierenden BAK Hauptversammlung und der Wahl finden Sie unter www.arbeiterkammer.at/hauptversammlung.

