Hacker zu Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf: Übersiedelung hat perfekt funktioniert – fulminanter Start

Wien (OTS) - „Die Übersiedelung in das Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf hat perfekt funktioniert und das Krankenhaus hat einen fulminanten Start hingelegt. Alles ist nach Plan gelaufen. Die Übersiedelung wurde mit Freitag dem 21. Juni abgeschlossen, mit Montag dem 24. Juni 2019 haben alle Abteilungen und Institute ihren Leistungen sowohl elektiv wie auch akut aufgenommen“, berichtet Gesundheitsstadtrat Peter Hacker Mittwoch dem Wiener Gemeinderat. Bereits am 1. Juni hat es erste Rettungsfahrten in das neue Krankenhaus gegeben, es ist an diesem Tag auch die erste akute OP vorgenommen worden. Am 3. Juni konnten wir die erste geplante Patientin begrüßen; an diesem Tag erfolgten ebenfalls die erste Hubschrauberlandung und die erste geplante Operation in der Allgemeinchirurgie. Das erste Baby konnte nach erfolgter Übersiedelung der Semmelweißklinik am 15. Juni das Licht der Welt erblicken, berichtet der Stadtrat.

Eine der ersten Abteilungen, die im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf ihren Betrieb aufnahm, war die Zentrale Notaufnahme. In den ersten drei Wochen wurden in dieser Abteilung pro Tag durchschnittlich 71 PatientInnen behandelt, es erfolgten täglich durchschnittlich 13 Rettungsanfahrten und zwei PatientInnen pro Tag mussten im Schockraum behandelt werden. Insgesamt hat es in den ersten 17 Tagen 384 Aufnahmen im Krankenhaus gegeben und 164 Entlassungen. Die ambulante Frequenz betrug in den ersten drei Wochen 4.273 und es wurden 120 Operationen vorgenommen, davon rund ein Viertel akut. In den ersten sieben Tagen erfolgten 20 Geburten. Derzeit befinden sich 2.295 MitarbeiterInnen im neuen Krankenhaus.

Der Gesundheitsstadtrat drückte in seiner Rede den besonderen Dank an alle MitarbeiterInnen und Mitarbeiter in den von der Übersiedelung betroffenen Häusern aber auch insgesamt im Krankenanstaltenverbund aus: „Es war eine unglaubliche Leistung diese komplexe Aufgabe der Be- und Übersiedelung in einer derart reibungslosen Art und Weise zu lösen. Durch das Zusammenwirken und ein beispielhaftes Miteinander aller Berufsgruppen wie Verwaltung, Facility Management, klinischer Betrieb, Technik und IT, sowie dem großartigen persönlichen Einsatz jedes/jeder Einzelnen war es möglich die MitarbeiterInnen im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf in diesem kurzem Zeitraum einzusiedeln und zu schulen. Mein Dank gilt aber auch allen anderen MitarbeiterInnen des KAV, da während dieser Umsiedelungsphase die anderen Häuser die PatientInnen übernommen und bestens behandelt haben.“

Im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf werden im Vollbetrieb mehr als 21.000 ambulante Behandlungen, davon rund 4.700 in der Zentralen Notaufnahme, und 1.426 Operationen pro Monat vorgenommen. Und man rechnet jährlich mit rund 2.200 Geburten.

