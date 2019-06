Digitaler Ausweis der YOUNIQX Identity AG gewinnt Innovationspreis

Bei „Africa Innovation Challenge“ der Wirtschaftskammer Österreich punktet MIA - My Identity App - als soziale Innovation

Wien (OTS) - Den ersten Platz der „Africa Innovation Challenge“ der Wirtschaftskammer Österreich belegte die Staatsdruckerei-Tochter YOUNIQX Identity AG mit ihrer digitalen Ausweis-App MIA. Im Rahmen des Exporttags 2019 waren innovative Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für Afrika von einer hochkarätige Jury afrikanischer Expertinnen und Experten ausgewählt worden. Der digitale Identitätsnachweis MIA wurde von der Jury „als Rechtsbasis für ein würdevolles Leben“ gewürdigt.

Neue Chancen durch sichere Identität

Im subsaharischen Afrika verfügt nur jeder Zweite über einen Identitätsnachweis. „Das ist sowohl für ein funktionierendes Staatswesen, als auch für den individuellen Zugang zu Bildung, einem Bankkonto oder einer Unternehmensgründung eine schwere Bürde. Die wachsende Verbreitung der Mobiltelefonie in Afrika ist eine ideale Grundlage für das Handy als Instrument zum Identitätsnachweis“, so YOUNIQX-Vorstand Lukas Praml.

Mit MIA - My Identity App - bietet YOUNIQX ein international einzigartiges digitales Ausweissystem. Die Registrierung und Aufnahme ins elektronische Personenregister erfolgt im Rahmen eines Videoidentifikationsverfahrens, das von glaubwürdigen Personen aus dem Dorf („Introducer“) begleitet wird.

Kostengünstiger und kurzer Weg zur Identität

„Mit MIA können sich Personen, die bisher keinen Ausweis hatten, in Spitälern, Bildungseinrichtungen oder bei einer Polizeikontrolle einfach und sicher ausweisen. Sie sind damit Teil der Gesellschaft und des Staatswesens - mit allen Rechten und Pflichten“, so Praml. MIA überzeugt nicht nur als kostengünstige Ausweislösung, sondern verkürzt die weiten Distanzen in Afrika, die den Weg zum eigenen Ausweis oft unerschwinglich machen, auf einen Handykontakt. MIA wird beim „South Africa Innovation Summit“ von 11. und 13. September 2019 in Kapstadt präsentiert.

Weitere Infos: https://www.youniqx.com und https://www.mia.at

