Margareten: „Zeitreise mit dokumentarischer Prosa“

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr lädt der Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) zu einem Rezitationsabend ein: Am Freitag, 28. Juni, startet im Vereinslokal im 5. Bezirk in der Anzengrubergasse 19/1 um 19.30 Uhr die Lesung „100 Jahre Gemeindebau: Wiener Wohnen Anders“. Das Publikum erfährt Wissenswertes über die einstige Errichtung des „Metzleinstaler-Hofs“ und der „Ringstraße des Proletariats“. Die Besucherinnen und Besucher machen bei einer „Postmodernen Zeitreise mit den Mitteln der dokumentarischen Prosa“ mit. Die Text-Montage stammt von Thierry Elsen. Das Deklamieren übernehmen die beiden Redekünstlerinnen Fanny Gmachl und Andrea Nitsche. Der sachkundige Sprecher des Kultur-Vereines, Neil Y. Tresher, beschreibt das liebevoll arrangierte Programm: „Die wichtigsten Stationen des kommunalen Wohnbaus werden durch unterschiedlichste Stimmen und Textstellen beleuchtet“. Die Zuhörerschaft soll „Kulturbeiträge“ entrichten. Dazu ein Vorschlag: Pro Person mindestens 5 Euro für Eintritt plus Erfrischung. Auskünfte: Telefon 0699/19 66 22 42. Kontaktaufnahme mit dem ehrenamtlich tätigen Vereinsteam in dem „Raum für (Alltags)Kultur“ via E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

Kultur-Verein „read!!ing room“: http://readingroom.at/

„read!!ing room“ – Raum für (Alltags)Kultur: www.e-zine.org

Metzleinstaler Hof („Wien Geschichte Wiki“): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Metzleinstaler_Hof

Metzleinstaler Hof („Das rote Wien“): www.dasrotewien.at/seite/metzleinstaler-hof

Wortkünstlerin Andrea Nitsche: www.andreanitsche.at

Wortkünstlerin Stefanie „Fanny“ Gmachl („Experiment“): www.theater-experiment.com/menschen/ensemble/stefanie-gmachl/

Kulturelle Angebote im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

