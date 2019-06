FELIX lädt exklusiv vorab zu Pets 2

Anlässlich des Produktlaunches von FELIX Soup lud FELIX zum Kinohighlight des Jahres.

Wien (OTS) - Tierliebhaber und prominente Tierbesitzer wie Andi Ferner, Kathrin Menzinger, Sasa Schwarzjirg, Vadim Garbuzov, Volker Piesczek, Willi Gabalier und Yvonne Rueff kamen bereits vor dem offiziellen Kinostart von “Pets 2” im Cineplexx Donau Plex dazu, amüsante Einblicke in das geheime Gefühlsleben unserer Haustiere zu gewinnen.

Anlässlich des FELIX Soup Launches, einer unwiderstehlichen Produktneuheit für abenteuerlustige Katzen, ließ FELIX es sich nicht nehmen Tierliebhaber zum Kinohighlight „Pets 2” zu laden, um gemeinsam einen tierischen Filmeabend zu genießen. Knapp 200 Gäste waren exklusiv geladen und beim VIP-Empfang erzählten Besucher, die den Trailer bereits gesehen hatten, die ein oder andere lobende Anekdote über ihren Vierbeiner in Anlehnung an die mutigen Undercover-Rettungsaktionen der tierischen Stars aus dem Animationsfilm. Die prominenten Tierliebhaber und -besitzer plauderten ausgelassen und kamen in den Genuss eines leckeren Süppchens und Kinoknabbereien. Nach dem Film staunten nicht nur Kinder und Jugendliche über die geheimen Qualitäten der tierischen Hauptdarsteller. Moderator Volker Piesczek sagte begeistert: „Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Hund der perfekte Superhelden-Babysitter für Nachwuchs sein könnte. Die Tiere haben ja offensichtlich, wie der Trailer zeigt, ein wachsames Auge auf unsere Sprösslinge.“

„Es fällt mir ausgesprochen schwer nichts zu verraten bevor der Film „Pets 2“ in allen österreichischen Kinos anläuft. Wir haben uns köstlich amüsiert und viel gelacht.“ sagt Sasa Schwarzjirg. Moderatorin, die bei der Filmprämiere auch die einleitenden Worte ans Publikum richtete. Achtung Spoiler Alarm!

Abenteuer & Kino-Spaß mit FELIX Soup

FELIX präsentierte an diesem Abend sein neustes Produkt für kleine Racker: "FELIX Soup, klare Suppe mit leckeren Fisch- oder Fleischstückchen." Die leckere Zwischenmahlzeit wird aus hochwertigen Zutaten hergestellt, bringt Abwechslung in den Speiseplan und stärkt die Racker für jedes Abenteuer. Denn abenteuerlich ist das Leben der Haustiere, wie der Kinohit “Pets 2” verrät, ja allemal. Katharina Steiner, Senior Brand Managerin Purina PetCare Österreich, erklärt: Dies ist der perfekte Rahmen, um FELIX Soup zu präsentieren. Abendteuer, Spaß und für uns Menschen gibt’s in diesem Fall heute Popcorn und natürlich auch ein Süppchen. Ich freue mich, dass so zahlreiche Gäste gekommen sind, um mit uns zu feiern. "Was die tierischen Mitbewohner so anstellen, wenn sie sturmfrei haben, würde wohl gerne jeder Haustierbesitzer wissen. Ich habe mich schon oft gefragt, ob meine Katzen meiner Hündin Mia heimlich Nachhilfe in Katzenmanieren geben, wenn ich außer Haus bin.“ lacht DaC Charity-Lady Yvonne Rueff.

Kinospaß füllt Futternäpfe für das Katzenhaus

Die Freude über den unterhaltsamen Abend möchte FELIX auch mit Tieren teilen, die nicht das Glück hatten, ein behütetes Zuhause zu haben. Aus diesem Grund spendet FELIX anlässlich des FELIX Soup Launch für jeden geladenen Kinogast, einen vollen Futternapf an das Katzenhaus der Krone Tierecke. Das Tierheim hat in den vergangenen Jahrzehnten etliche verstoßene Katzen in ihre Obhut genommen und bietet ihnen ein liebevolles Zuhause mit medizinischer Betreuung und zahlreichen Beschäftigungsmöglichkeiten. Ganze 188 gefüllte Futternäpfe bringt somit der Kinospaß den vierbeinigen Bewohnern des Katzenhauses.

FELLIX SOUP, feine Brühe mit leckeren Stückchen,ist eine köstliche Zwischenmahlzeit für Katzen. Eine ideale Stärkung für jede Gelegenheit und perfekt für ein Leben voller Abenteuer! FELIX SOUP, aus hochwertigen Zutaten, deckt einen Teil des täglichen Wasserbedarfs einer Katze und ist ohne zugesetzte künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe. Erhältlich ist FELIX Soup in den Variationen „Geschmacksvielfalt vom Land“ und Geschmacksvielfalt aus dem Wasser“. Die servierfertigen Beutel (6x48g) haben die perfekte Größe für zwischendurch, passend zu jeder Tageszeit.

BILDMATERIAL FELIX Soup Launch 2019

WEITERES BILDMATERIAL s. bitte DOWNLOADLINK!

Das gesamte druckfähige Bildmaterial (300dpi) steht unter folgendem Link honorarfrei zum Download bereit. Fotocredit: Purina PetCare Austria/ (c) Philipp Lipiarski LINK



VIDEOMATERIAL:

Das Videomaterial steht unter folgendem Link zur Ansicht und Verwendung bereit und kann extern eingebettet werden. Auf Wunsch kann das Videomaterial als Datei gesondert übermittelt werden. Videocredit: Purina PetCare Austria/ Life Group OG

Link: https://youtu.be/fIoGUyPBP7c

Rückfragen & Kontakt:

Presseanfragen

Mag. Lisa Haber, MA

H-Communications (by CBSC Unternehmensberatung GmbH)

Tel.: +43 699 171 08 247

Email: presse @ h-communications.at

Web: www.h-communications.at



Fragen zu FELIX und Produkten

Katharina Steiner, M.Sc. B.Sc.

Senior Brand Managerin Purina PetCare Österreich

Email: Katharina.Steiner @ at.nestle.com