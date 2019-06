Mann mit Messer in Schnellbahn

Wien (OTS) - 25.06.2019, 15:10 Uhr

16., Bahnhof Ottakring

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden zum Bahnhof Ottakring beordert, weil sich laut Zeugenangaben ein Mann mit einem Messer in der Schnellbahn befand. Der 55-Jährige konnte im Zug angetroffen und von Einsatzkräften gesichert werden. Bei ihm wurde ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 25 Zentimetern sichergestellt. Aufgrund des Verdachts der Selbst- oder Gemeingefährdung wurde er in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht.

