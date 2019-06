ROIDMI treibt mit Konferenz zum globalen Produktstart des ROIDMI X10 in Europa seine weltweite strategische Modernisierung voran

Amsterdam (ots/PRNewswire) - ROIDMI - die chinesische Top-Marke für hochwertige kabellose Staubsauger hat seinen ersten kabellosen "Vacuum & Mop"-Staubsauger, den X10, vorgestellt, der saugen und wischen kann. ROIDMI freut sich, vom 24.-25. Juni in Amsterdam in den Niederlanden eine Konferenz zum weltweiten Produktstart und zur Investitionsförderung in Europa veranstalten zu können. Das Unternehmen plant, seine globale Marktpräsenz weiter auszubauen und seine weltweiten Strategiepläne zu aktualisieren.

Angebote von ROIDMI werden bislang in über 80 Länder auf der ganzen Welt verkauft. Dabei haben die ROIDMI-Produkte durch ihr erstaunliches Design und ihre hervorragende Leistung schon die Aufmerksamkeit einer beachtlichen Zahl von Verbrauchern im Ausland auf sich gezogen. Verglichen mit dem Vorgängermodell, dem kabellosen Staubsauger ROIDMI F8 Storm, kann das jetzt vorgestellt Modell, der ROIDMI X10, mit einer bahnbrechenden Neuerung aufwarten. Zunächst bietet der ROIDMI X10 die Doppelfunktion als kraftvoller Staubsauger und Wischer, und zwar gleichzeitig, wodurch das Putzen zu Hause noch leichter und effizienter wird. Was die Leistung angeht, so wird der ROIDMI X10 von einem digitalen, bürstenlosen Engine-X-Motor der nächsten Generation angetrieben (bis zu 120.000 U/min), der eine superstarke Saugleistung von 145 Airwatt (AW) bietet und über eine längere Batterielaufzeit von bis zu 60 Minuten je Aufladung verfügt.

Da sich der Wettbewerb auf dem chinesischen Staubsauger-Markt zunehmend verschärft, hat sich der Weltmarkt für viele der großen Staubsauger-Marken immer mehr zu einem neuen Kanal entwickelt, über den bahnbrechende Innovationen lanciert werden können. Die erste Generation der kabellosen ROIDMI-Staubsauger, also der ROIDMI F8 Storm, wurde bislang in mehr als 80 Länder auf der ganzen Welt verkauft. Dieses bemerkenswerte Produkt von ROIDMI erhält weltweit viel Lob und Anerkennung und es beansprucht, der erste "intelligente kabellose Staubsauger" der Welt zu sein. Der Staubsauger hat bereits drei weltweit wichtige Preise für Industrie-Design gewonnen (den Red Dot "Best of the best"-Award, den iF Golden-Award und den Good Design Best).

Vor Kurzem wurde ROIDMI als bisher einzige chinesische Marke für kabellose Staubsauger erfolgreich in das Produktangebot von "Media Markt", dem größten europäischen Elektronikeinzelhändler, aufgenommen.

Parallel zur fortgesetzten Expansion von ROIDMI auf dem europäischen Markt wird auch die globale Strategie von ROIDMI zur Marktsegmentierung weiter ausgebaut. Daher wird die jetzt stattfindende Konferenz zum weltweiten Produktstart des ROIDMI X10 und zur Investitionsförderung in Europa ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem globalen Kurs von ROIDMI sein. Es ist ein weiterer Schritt, um der Welt die "Brand Power" der führenden chinesischen Haushaltsreinigungsgeräte vorzustellen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/927110/ROIDMI.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Otaru

yyf @ roidmi.com

+86-15052257315