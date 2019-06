Zweiter Teil der „Dok 1“-Bildungsreihe mit Lisa Gadenstätter

„Der Ernst des Lebens – Was Volksschulkinder wirklich brauchen“ am 27. Juni in ORF 1

Wien (OTS) - Kleine oder große Schule, öffentlich oder privat, frontaler Unterricht oder freies Lernen – bei der Frage, welche Schule für das Kind die beste ist, scheiden sich die Geister. Schließlich könnte die falsche Wahl dem Kind die Zukunft verbauen. Im zweiten Teil der „Dok 1“-Reise durch Österreichs Bildungsdschungel „Der Ernst des Lebens – Was Volksschulkinder wirklich brauchen“ am Donnerstag, dem 27. Juni 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 schaut sich Lisa Gadenstätter Österreichs Volksschulen an. Danach, um 21.10 Uhr, steht mit „Frau Müller muss weg!“ eine Schulkomödie über eine aus dem Ruder laufende Elterninitiative – mit Anke Engelke, Juergen Maurer u. a. – auf dem Programm von ORF 1.

In Wien trifft Lisa Gadenstätter Gerhard Patzner. Der Schulprofiler hilft Eltern bei der Schulsuche. Sie begleitet ihn bei einem seiner Beratungsgespräche und lernt die Eltern der viereinhalbjährigen Pamina kennen. Zusammen nehmen sie Schulen unter die Lupe, die für sie infrage kommen. Welche macht das Rennen? Die katholische Privatschule, die Schule ums Eck oder die bilinguale öffentliche Schule? Um einen Platz in der gewünschten Schule zu bekommen, helfen Eltern gerne etwas nach. Lisa Gadenstätter: „Dass Eltern in den Städten für die richtige Schule Scheinwohnsitze anmelden und Direktoren bedrängen, habe ich gewusst. Welche Blüten dieses Thema aber mittlerweile treibt, hat mich doch überrascht.“

Das vermeintliche Schulidyll findet sie in einer Schule in den Tiroler Bergen mit gerade einmal vier Kindern. Mehrstufenklassen und individueller Unterricht gehören hier notgedrungen zum Alltag. Der Schulweg ist kurz und im Sportunterricht gehen die Kinder Ski fahren – so stellen sich viele Großstadt-Eltern die Traumschule für ihre Kinder vor. Aber ist dieses Idyll ökonomisch tragbar? Sind kleine Schulen vielleicht pädagogisch besser? Wo und wie lernen Kinder mehr? Ausschlaggebend für einen erfolgreichen Bildungsweg ist eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer. „Immer wieder habe ich bei den Dreharbeiten von sogenannten Wanderpokalen gehört. So werden ungeeignete Lehrer und Lehrerinnen hinter vorgehaltener Hand bezeichnet“, sagt Lisa Gadenstätter. Aber was passiert, wenn ein Volksschulkind an so einen „Wanderpokal“ gerät?

Auf ihrer Reise durch ganz Österreich sammelt Lisa Gadenstätter etliche Indizien für Bildung zwischen sechs und zehn Jahren. Ihre Eindrücke ordnen und sortieren Expertinnen und Experten. Prominente wie Manuel Rubey und Marlies Raich erzählen von ihrer eigenen Schulzeit und der ihrer Kinder.

