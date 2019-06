„Eco“ über wertvolles Wasser und gesperrte Vermögen

Am 27. Juni um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rosa Lyon präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 27. Juni 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Wertvolles Wasser: Wem gehört Österreichs flüssiger Schatz?

Es ist so einfach, dass wir uns kaum darüber Gedanken machen: Den Hahn aufdrehen und schon kommt das Wasser heraus. Sauberes Trinkwasser ist in Österreich ausreichend vorhanden. Neben den Wasserverbänden und -genossenschaften, die die breite Bevölkerung versorgen, machen vor allem immer neue private Wasserprojekte von sich reden. Viele exklusive Wassermarken sind in den letzten Jahren in den Regalen der Supermärkte aufgetaucht. Unternehmer exportieren das heimische Wasser sogar bis in die USA oder nach China. Freilich, das ist umstritten. Bericht: Hans Hrabal, Lisa Lind.

Gesperrtes Vermögen: Privatstiftungen werden für reiche Familien zum Problem

Privatstiftungen waren einmal sehr beliebt: Seit den 1990er Jahren haben Tausende wohlhabende österreichische Familien auf diese Weise ihr Vermögen geparkt. Damit sparten sie Steuern und vermieden Streit zwischen den Erben. Doch die Steuervorteile sind seither weggefallen und die Stabilität der Stiftungen erweist sich für die Nachkommen als Nachteil. Ist der Stifter gestorben, lässt sich die Nutzung des Vermögens fast nicht mehr ändern. Das ist ein Problem für Familienunternehmen, die in eine Stiftung eingebracht wurden. Manche Familien wollen ihre Stiftungen nun auflösen, doch das ist schwieriger als gedacht. Bericht: Lisa Lind.

Klimaneutral leben: Ausprobieren, was in Paris beschlossen wurde

Österreich muss den Treibhausgas-Ausstoß bis 2050 auf null reduzieren, um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen. In Vorarlberg haben 15 Haushalte einen Monat lang ausprobiert, was es bedeutet, klimaneutral zu leben: Weniger Strom verbrauchen, den Fleischkonsum reduzieren, so viele Wege wie möglich ohne Auto zurücklegen. Wie geht das, wenn man im ländlichen Raum lebt und welche Auswirkungen hat das für das eigene Wohlbefinden? Bericht:

Markus Barnay aus dem ORF-Landesstudio Vorarlberg.

