Aviso – Morgen, 27.6., 8.45 Uhr: Verteilaktion und Mediengespräch mit Rendi-Wagner und Muchitsch zu Aktion 20.000

Ort: Vor AMS Ottakring – SPÖ macht Druck für Wiedereinführung der erfolgreichen Beschäftigungsaktion 20.000

Wien (OTS/SK) - Morgen, Donnerstag, um 8.45 Uhr, nehmen SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch an einer Verteilaktion mit anschließendem Mediengespräch zur Aktion 20.000 vor dem AMS Ottakring teil. Die Aktion 20.000 ist eine SPÖ-Initiative, die im Jahr 2017 rund 4.400 langzeitarbeitssuchende Menschen über 50 wieder in Beschäftigung gebracht hat. Die türkis-blaue Regierung hat die erfolgreiche Maßnahme leider bereits in der Pilotphase gestoppt. Die SPÖ lässt ältere Langzeitarbeitssuchende aber nicht im Regen stehen und kämpft dafür, die Aktion 20.000 wieder einzuführen. Die morgige Verteilaktion bildet den Start für die bundesweiten SPÖ-Aktionswochen unter dem Motto „Aktion 20.000. Auf die Erfahrung kommt‘s an“. Dabei werden unter anderem Betroffene vor AMS-Stellen in ganz Österreich über die Beschäftigungsaktion informiert. ****



Zeit: Morgen, Donnerstag, 27. Juni 2019, 8.45 Uhr



Ort: AMS-Geschäftsstelle Ottakring, Huttengasse 25, 1160 Wien

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) bj/mr

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/