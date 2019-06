AK NÖ-Wieser: Rehazentrum Weißer Hof als Standort sichern und weiterführen

Fachliche Expertise und hohe Qualifikation der Beschäftigten auch in Zukunft bestmöglich nutzen

St. Pölten (OTS) - „Das Rehazentrum Weißer Hof der AUVA muss als Standort gesichert und weitergeführt werden“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. In den Gremien der AUVA wurde beschlossen, dass Teile der Reha vom Weißen Hof in Klosterneuburg nach Meidling verlagert werden. Der weiße Hof soll mit Partnern als Gesundheitseinrichtung für die Ostregion bestehen bleiben.

„Es gilt nun, dass hier alle an einem Strang ziehen, um die fachliche Expertise und die hohe Qualifikation der Mitarbeiter des Weißen Hofes bestmöglich zu nutzen", so Wieser. Er appelliert an das Land Niederösterreich, die Landeskliniken-Holding und an die Sozialversicherungsträger, hier entsprechende Konzepte zur weiteren Nutzung gemeinsam zu erarbeiten. Die AK Niederösterreich steht mit ihrer Expertise im Gesundheitsbereich jederzeit gerne zur Verfügung.





