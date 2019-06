Volle Kraft voraus: Künftig W-LAN in allen Räumen der Wiener Pflichtschulen

Campus-Neubauprogramm: Modernes Bildungskonzept wird fortgesetzt

Wien (OTS/SPW-K) - „Digitalisierung beginnt bei den Jüngsten“, bringt es SPÖ-Abgeordnete Marina Hanke in der heutigen Aktuellen Stunde im Wiener Gemeinderat auf den Punkt. „Deshalb investieren wir kräftig in Bildung. Alle Wiener Pflichtschulen werden in ihren Klassen daher W-LAN haben. Darüber hinaus werden die Campus-Standorte weiter ausgebaut.“

Begonnen wird mit dem W-LAN-Ausbau bei Schulneubauten, im Zuge von Schulerweiterungen und bei Berufs- und Neuen Mittelschulen. „Alle Klassenräume sind in den kommenden Jahren somit ans Internet angebunden. Das eröffnet auch neue Methoden der Pädagogik. Wir wollen den Kindern ein zeitgemäßes Lernen ermöglichen. Dazu gehört natürlich auch der Wissensschatz, den man mittels Internet abrufen kann“, ist Marina Hanke überzeugt. Der Ausbau wird sich über drei Jahre erstrecken.

Zwtl.: Verstärkter Ausbau der Campus-Standorte=

Zudem wird das Wiener Erfolgsmodell der Campus-Standorte kräftig erweitert. Die Vernetzung von Kindergarten-, Schul- und Freizeitpädagogik an einem zentralen Standort steigert die Bildungsqualität erheblich. SPÖ-Gemeinderat Heinz Vettermann: „Kinder haben so die Möglichkeit ihre Schulzeit an einem Standort zu verbringen. Ohne sich groß umgewöhnen zu müssen und nahe am Wohnort.“ Seit 2009 wurden fünf Standorte nach diesem Konzept umgesetzt. „Künftig wird es neun neue Bildungscampus-Standorte geben.“

Die Stadt Wien verzeichnet jedes Jahr rund 1.000 Volksschülerinnen und Volksschüler mehr. Das braucht auch neue Klassen. Mit neuen Bildungscampus-Standorten schaffen wir daher die notwendige Schulinfrastruktur, die eine bald 2-Mio.-Stadt Wien braucht“, so Vettermann. Dabei ist es dem Abgeordneten besonders wichtig, dass die Bewegung nicht zu kurz kommt. Dieser Raum wird den Kindern unter anderem auch im Zuge des Schulsanierungsprogramms an 242 Schulen geschaffen. Wien investiert in die Erneuerung der Schulen insgesamt 570 Mio. Euro. „In Wien wollen wir die beste Ausbildung für unsere Kinder – dazu braucht es auch die besten Räumlichkeiten. Unsere Kinder in Wien sollen großzügige helle und moderne Lernräume zur Verfügung haben. Wir wollen, dass sie genügend Platz für Entfaltung haben und die Möglichkeit, ihre Talente weiterzuentwickeln“, so der SPÖ-Gemeinderat.

Zwtl.: Aspern bekommt zentrales Berufsschulgebäude=

Die Stadt setzt zudem ein deutliches Zeichen für die Bedeutung der Lehre und plant ein modernes zentrales Berufsschulgebäude in Aspern. „Wir unterstreichen damit auch den hohen Stellenwert einer Lehre. In verschiedensten Lehrberufen ist zudem oft dasselbe Know-how notwendig. Ein zentraler Standort für diese Synergien macht daher absolut Sinn“, ist SPÖ-Gemeinderätin Hanke überzeugt.

„Allen Kindern dieselben Chancen ermöglichen. Allen Kindern den Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben in die Hand drücken. Unabhängig vom Einkommen der Eltern, der ursprünglichen Herkunft – unsere Kinder in Wien verdienen die beste Bildung. Das ist der sozialdemokratische Gedanke, den wir besonders bei der Aus- und Weiterbildung der Wiener Kinder verfolgen“, so Hanke und Vettermann abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at