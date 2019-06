20. Bezirk: Konzert „Fancy Tunes & Schmachtfetzen“

Wien (OTS/RK) - Der Bezirk unterstützt die Musik-Veranstaltung des Vereines „Kulturforum Brigittenau“ am Donnerstag, 27. Juni, im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10, Festsaal). Beginn des packenden Konzertes mit dem „Trio Gelbtöne“ (Janne Kliegl Trio) ist um 19.30 Uhr. Janne Kliegl (Gesang), Christina Zauner (Klavier) und Sebastian Simsa (Percussion) bringen das Programm „Fancy Tunes & Schmachtfetzen“ zu Gehör. Laut einer Mitteilung der ehrenamtlich wirkenden Organisatoren steht dem Publikum ein wahrer Ohrenschmaus ins Haus: „Eine Hommage an die besten Pop-, Rock- und Soul-Songs der letzten fünf Jahrzehnte“. Der Eintritt ist kostenlos. Informationen über verschiedenste Kultur-Termine im Amtsgebäude am Brigittaplatz 10: Telefon 4000/20 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau). Auskünfte per E-Mail: post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Trio Gelbtöne (Janne Kliegl Trio): www.jannekliegl.com/

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

