Freiheitliche Wirtschaft (FW) bringt Antrag zur Einführung einer „Trialen Akademie“ zur Ausbildung von mehr Fachkräften ein. (4)

WKO-VP-Krenn: Modernisierung der Berufsausbildung ist uns ein zentrales Anliegen!

Wien (OTS) - „Die von der Regierung beschlossene Novelle des Berufsausbildungsgesetzes und die zahlreichen Maßnahmenpakete für die Lehrlingsausbildung sind im Sinne der Freiheitlichen Wirtschaft. Aber allein mit reiner Theorie wird man den Fachkräftemangel nicht wirksam beheben, sondern es braucht neben den geschaffenen Rahmenbedingungen auch ein Zusammentreffen der Unternehmer als Ausbilder und die an einer Lehre interessierten Personen. Da bietet sich im digitalen Zeitalter eine gemeinsame Plattform auf den Seiten der Wirtschaftskammern an.“, skizziert der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft und WKÖ-Vizepräsident, Matthias Krenn, die grundsätzliche Idee zum Antrag der Einführung einer „Trialen Akademie“.

Krenn dazu weiter: „Gut ausgebildete Fachkräfte können sich ihre Arbeitgeber aussuchen und bevorzugen nicht mehr kleinere Betriebe, sondern wenden sich direkt an große, börsennotierte Unternehmen. Genau hier könnten die Wirtschaftskammern in Aktion treten und den kleinstrukturierten Mitgliedsbetrieben das Service einer „Trialen Akademie“ nach Vorbild einer weiterentwickelten „Dualen Akademie“ – wie bereits bei den Wirtschaftskammern Oberösterreich und Salzburg installiert - anbieten. Unternehmen könnten sich so als ausbildende Betriebe auf einer Plattform der Wirtschaftskammer präsentieren und werden somit für Bewerber als zukünftige Arbeitgeber in Stellung gebracht.“

„Die Ausbildungsinhalte wären klar definiert und sind auch auf internationale und digitale Kompetenz ausgerichtet und zwar als betriebliches Trainee-Programm direkt im Unternehmen in Form einer Vollzeitanstellung und ansprechendem Gehalt. Die Fachtheorie und die digitalen Kompetenzen würden über Berufsschulen oder Fachhochschulen vermittelt werden. Der Auszubildende hat nach Abschluss der Ausbildung einen fachspezifischen Lehrabschluss als „DA Professional. Somit wird die Lehre aufgewertet und modernisiert. Das wichtigste dabei ist aber, dass die Jugend ein interessantes Angebot abseits von Universitäten und Fachhochschulen hat. Auch die Wirtschaftskammer erfährt dadurch eine echte Aufwertung ihrer Grundkompetenzen!“, fasst Krenn diese Bildungsinnovation zusammen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft - DIE NEUE FREIHEIT

Pressesprecher Andreas Bussek

Tel: 01/4082520-16, Mobil: 0043 664 88872020

bussek @ fw.at

http://www.fw.at