Freiheitliche Wirtschaft (FW): Erfolgreiche und fitte Zukunft – mit starken Unternehmen für einen modernen und flexiblen Standort! (3)

Wien (OTS) - „Die österreichischen Betriebe und ihre Mitarbeiter leisten Großartiges. Sie bilden das Fundament für Beschäftigung, Wohlstand und soziale Sicherheit und sind der Garant für Fortschritt und Entwicklung. Sie verdienen eine Interessenvertretung, die ihre Anliegen konsequent vertritt und durchsetzt.“, leitet der Obmann der Freiheitlichen Wirtschaft und WKÖ-Vizepräsident, Matthias Krenn, auf den Antrag „Erfolgreich und fit für die Zukunft“ über.

Krenn dazu: „Wir in der Wirtschaft haben konstruktive Ideen, um Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand nachhaltig zu sichern. In den Fachgruppen, Fachverbänden und Wirtschaftsparlamenten sowie bei politischen Entscheidungsträgern setzen wir uns beharrlich für die Interessen und Anliegen der Unternehmer ein, in dem wir

die unternehmerische Flexibilität erhöhen

die Bürokratie noch mehr reduzieren

die Wirtschaft durch Entlastungen (Steuern, Verwaltung, Gesetze) stärken

die Motivation, Unternehmer zu sein oder zu werden, erhöhen

eine Grundlage für unternehmerischen Wohlstand schaffen

Reformen zur Entlastung des Faktors Arbeit einleiten und Berufsperspektiven bieten

sozial und nachhaltig mit den Ressourcen und den Energien umgehen.“



„Dabei brauchen wir als Unternehmer zielgerichtete Rahmenbedingungen für unseren Wirtschaftsstandort Österreich, um Investitionen nachhaltig zu steigern bzw. im Wettbewerb bestehen zu können. Das erreichen wir auch mit dem Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Verkehr und Digitalisierung, durch Vereinfachungen im Gewerberecht und einer verfassungsrechtlichen Verankerung des Staatszieles Wirtschaft. Genau mit diesen Maßnahmen gestalten wir die Zukunft neu und setzen ein Zeichen für den Stellenwert der heimischen Wirtschaft!“, so Krenn zusammenfassend.

