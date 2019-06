Donaustadt: Country-Band „New West“ im Kultur-Stadl

Wien (OTS/RK) - Liebhaberinnen und Liebhaber beschwingter Country-Western- und Folk-Klänge dürfen sich das bevorstehende Konzert im rustikalen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) nicht entgehen lassen: Am Freitag, 28. Juni, interpretiert das wiederholt ausgezeichnete Ensemble „New West“ ab 19.00 Uhr sowohl einschlägige „Standards“ als auch eigene Kompositionen. Von „Angel From Montgomery“ bis zu „Tennessee Rain“ spielt das Quartett die beliebtesten Stücke aus seinem großen Repertoire.

Eintritt frei, Zählkarten-Bestellung: 0677/630 19 868

An diesem Abend ertönen hinreißende Lieder wie „Hello Honky Tonk“. Beim „Stadl“-Gastspiel im letzten Jahr erhielten die zünftigen Musikanten Helmut Mitteregger (Mandoline, Gitarren, Fiedel und Gesang), Katarina Mitteregger (Bass, Gitarre und Gesang), Thierry Massoubre (Gitarre, Banjo und Gesang) plus Yasemin Lausch (Schlagzeug und Percussion) starken Applaus. „Spontanes Tanzen ist bei unseren Konzerten immer erlaubt“, betont die rührige Obfrau des Kultur-Vereines „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi. Der Eintritt zum flotten „New West“-Konzert ist frei. Zählkarten-Vergabe: Telefon 0677/630 19 868. Zählkarten per E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at. Nähere Auskünfte erteilt die Vereinsleitung: Telefon 0699/180 646 40 und E-Mail kultur@kulturfleckerl.at.

