Fotofestival La Gacilly: NÖ SchülerInnen fotografieren für den Umweltschutz

LR Teschl-Hofmeister: Eine große Herausforderung und umso größere Leistungen

St. Pölten (OTS/NLK) - Bereits zum zweiten Mal findet in Baden heuer das La Gacilly Fotofestival noch bis zum 30. September statt. Teil des Festivals ist ein Fotoprojekt, das in Kooperation von niederösterreichischen und französischen Schulen zu den Themen Erntedank und Umweltschutz entstand. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zeigt sich vom Engagement und Können der 11- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schüler aus ganz Niederösterreich beeindruckt: „Die Möglichkeiten, sich durch die Fotografie auszudrücken, sind unermesslich. Ihr habt mit dem Projekt nicht nur die Fotografie als Kunst kennengelernt, sondern auch das allgegenwärtige Thema des Umweltschutzes aufgegriffen. Eine große Herausforderung und umso größere Leistungen.“

Initiator des Festivals und des Fotoprojektes ist der österreichische Fotograf Lois Lammerhuber, welcher als einer der wichtigsten Fotografen Österreichs gilt. Derzeit sind die Fotografien der Schülerinnen und Schüler sogar in Frankreich ausgestellt. In etwa einem halben Jahr werden sie auch in Niederösterreich zu sehen sein. „Die Schülerinnen und Schüler waren sehr kreativ. Sie haben die Aufgabe bekommen, als Wächter der Umwelt in ihre Umgebung einzuschreiten und diese Handlung zu fotografieren und festzuhalten“, erklärt Teschl-Hofmeister. „So wurden die Lernenden nicht nur dazu motiviert, als Vorbilder aktiven Umweltschutz zu betreiben, sondern auch dazu angehalten, auf ihr Handeln aufmerksam zu machen.“

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

