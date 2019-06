Wiener Stadthalle: Sommeraktion „Heiß auf Eis!“ im Juli und August

Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME direkt an den Kassen der Wiener Stadthalle kaufen und sich über Eis und Sommereislauf-Gutscheine freuen

Wien (OTS) - In diesen heißen Sommertagen ist die Sehnsucht nach Abkühlung groß! Erfrischung gibt es in der Wiener Stadthalle: Beim Kauf von Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME an den Kassen der Wiener Stadthalle gibt es im Juli und August als Zugabe Schöller-Eis und Sommereislauf-Gutscheine für die EisStadthalle. Die Sommeraktion gilt pro Kaufvorgang von Montag, 1. Juli bis Freitag, 30. August 2019 und solange der Vorrat reicht. Die Kassen der Wiener Stadthalle sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 13.30 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr und Freitag von 10 bis 13.30 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Holiday on Ice SHOWTIME erzählt von 29. Jänner bis 9. Februar 2020 aus der bewegten Geschichte der beliebtesten und meistbesuchten Eisshow der Welt. Die temporeiche, moderne Show zeigt ein Team in seinem unbändigen Streben nach Begeisterung und Perfektion – vom ersten Casting bis zur Welttournee. Neben den großen Auftritten geht es auch um starke Emotionen hinter den Kulissen sowie um eine große Liebesgeschichte.

40 der besten Einzel- und Paarläufer der Welt, Bungee-Performer, Artisten sowie ein Stunt-Skater führen das Publikum mit atemberaubenden Performances durch diese magische Reise. Die größte LED-Wand einer Live-Tour, Hologramm-Effekte, ein bespielbarer Globus mit einem Durchmesser von fünf Metern und eine Dampflok, die auf die Eisbühne fährt, machen den Besuch der Show zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

Für Regie und Choreographie der mitreißenden Geschichte zeichnen Creative Director Kim Gavin in Zusammenarbeit mit Star-Choreograf und Eiskunstlauf-Olympiasieger Robin Cousins sowie Produktdesignerin Misty Buckley verantwortlich. Rund 300 brillante, handgefertigte Kostüme von Stardesigner Michael Sharp erschaffen eine extravagante Kostümwelt, die SHOWTIME vom Opening bis zum Finale in eine spektakuläre Farbenpracht taucht.

Holiday on Ice Showtime

Mittwoch, 29. Jänner bis Sonntag, 9. Februar 2020

in der Wiener Stadthalle

Ticketpreise: € 26,- bis 65,- | Gold-Ticket € 80,- bis 86,-

Rollstuhlplatz, Begleitung: € 26,- bis 32,-

Preise abhängig vom Veranstaltungstermin



Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: € 7

Tickets der Kategorie Gold beinhalten: Sitzplatz in der 1. Reihe direkt an der Eisfläche, Pausenaufenthalt im Club D, Getränk (Sekt oder alkoholfrei) und Snack

UNICEF-Station mit Spiel und Spaß

Mit dem Ticketkauf für die beiden Sonntag-Vorstellungen um 11 Uhr wird das Kinderhilfswerk UNICEF unterstützt. UNICEF Österreich bietet Kindern bei diesen Vorstellungen vor Beginn und in der Pause im Foyer der Halle D eine Spielestation, Mal-Ecke, Kinderschminken, einen kurzen Film mit Virtual-Reality-Brille und als Geschenk eine „Kinderrechtsfibel“.

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com,Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Pressedownload: https://www.stadthalle.com/de/presse/hoi_downloads

Alle Events www.stadthalle.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernadette Aichinger M.E.S.

Presse & New Media | Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 261 | b.aichinger @ stadthalle.com

www.stadthalle.com