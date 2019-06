Wasserspaß und erfrischende Show-Unterhaltung

Im Europa-Park wird der Sommer zum Erlebnis

Wien (OTS) - Die Temperaturen klettern immer höher und die Besucher in Deutschlands beliebtestem Freizeitpark dürfen sich auf reichlich Erfrischung freuen. Die über 100 Attraktionen und Shows in 15 europäischen Themenbereichen versprechen Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein. Adrenalinfans kommen in einer der 13 Achterbahnen auf ihre Kosten und können den Fahrtwind richtig genießen. Zudem sorgen jede Menge spritzige Wasserattraktionen wie „Whale Adventures – Northern Lights“ für Abkühlung. Über 23 Stunden Showprogramm täglich garantieren Abwechslung auf den vielen Bühnen des Europa-Park. Ein wohltuendes Klima herrscht etwa im Eisstadion, wo „Paddington on Ice – Die große Reise“ den Weg des herzigen Bären vom Dschungel Perus bis nach London zeigt.

Urlaubsfeeling pur versprühen auch zahlreiche Events wie die große Sommernachtsparty am 20. Juli, bei der viele Attraktionen bis Mitternacht geöffnet sind. Wer seinen Aufenthalt verlängern möchte, den erwarten großartige Angebote in den sechs parkeigenen Erlebnishotels. Seit Mai empfängt das neue „Krønasår – The Museum Hotel“ die Besucher in nordischem Ambiente.

Weitere Informationen zu Programm und Öffnungszeiten finden Sie HIER

Rückfragen & Kontakt:

HMC – Die Boutiqueagentur für Tourismus & Freizeit

Mag. Carmen Brüggler

Piaristengasse 8, 1080 Wien // Maximilianstraße 9, 6020 Innsbruck

E-Mail: carmen @ hmc-agency.at // Web: www.hmc-agency.at