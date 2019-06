5. Bezirk: Finissage der Schau „Malerei aus Raum 212“

Wien (OTS/RK) - Weil die fünf Kunstschaffenden Herbert Pasiecznyk, Hanno Karlhuber, Helmut Rusche, Ulrich Gansert und Franz Part seinerzeit in einem Arbeitszimmer mit der Nummer 212 an der „Akademie der bildenden Künste Wien“ studierten, haben sie für ihre Gemeinschaftsausstellung im Bezirksmuseum Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) den dazu passenden Titel „Malerei aus dem Raum 212“ festgelegt. Nunmehr geht die Schau zu Ende: Nur mehr am Donnerstag, 27. Juni, kann der eindrucksvolle Bilderbogen mit mannigfaltigen Werken der Kreativen besichtigt werden. Vom „Bild als eigener Kosmos“ und „atmosphärischen Bestandsaufnahmen der menschlichen Existenz“ bis zum „neuen Aspekt in der Landschaftsmalerei“ hat die feine Gemälde-Kollektion vielerlei Facetten. Die Finissage fängt um 16.00 Uhr an, der Kehraus ist ungewiss. Der Zutritt ist frei. Auskünfte: Telefon 4000/05 127. E-Mails an den ehrenamtlichen Museumsleiter Heinrich Spitznagl: bm1050@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Akademie der bildenden Künste Wien: www.akbild.ac.at/Portal/akbild_startpage

Künstler Herbert Pasiecznyk: http://members.chello.at/pasiecznyk

Künstler Hanno Karlhuber: www.hanno-karlhuber.at/

Künstler Helmut Rusche: www.helmutrusche.at/

Künstler Ulrich Gansert: www.ulrichgansert.com/

Künstler Franz Part (Austrian Art): www.austrian-art.at/cms/index.php?page=franz-part

Kultur-Termine im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

