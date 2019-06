Cooler Tipp für heiße Tage: Abkühlung auf Wiens Wasserspielplätzen!

Pritscheln, Plantschen und viel Spaß – bei freiem Eintritt für Jung und Alt

Wien (OTS) - Die Sommerhitze hat die Stadt fest im Griff. Herrliche Abkühlung und viel Freude bieten die Wasserspielplätze an diesen heißen Sommertagen in Wien. Zu den Top-Besuchermagneten zählen der Wasserspielplatz Wasserturm in Favoriten und der Wasserspielplatz auf der Donauinsel, den die Wiener Kinderfreunde täglich mit Spielen und kreativen Angeboten für Kids unterstützen. Denn Pritscheln, Plantschen, Sand und Gatsch üben auf Kinder eine große Faszination aus - und all das gibt es auf den Wasserspielplätzen der Stadt Wien bei freiem Eintritt.

Wasserspielplatz Wasserturm: Pures Vergnügen auf 15.000 m2

Der 15.000 Quadratmeter große Wasserspielplatz Wasserturm in Favoriten ist der größte Wasserspielplatz. Ein Erlebnispfad stellt den Weg des Trinkwassers von den Alpen bis in die Stadt nach. Wasserfälle, Bäche und ein See, die durch eine Hängebrücke und zwei Seilfähren verbunden sind, vermitteln Wassererleben wie in der Natur. Der große See kann mit zwei Seilfähren durchquert werden. An den Ufern und in den kleinen Buchten können sich die Kids in der "Gatschzone" austoben und nach Herzenslust plantschen und gatschen. Ein besonderes Highlight ist der sechs Meter hohe Wasserturm zum Klettern und Rutschen, der dem Original nachempfunden wurde. Und damit die Kids nicht voll Sand und Erde nach Hause gehen müssen, gibt es eine eigene "Kinderwaschstraße", Garderoben und Gratis-WC's.

Seilfähre und Hängebrücke: Ab ins kühle Nass am Wasserspielplatz auf der Donauinsel

Der Wasserspielplatz auf der Donauinsel können die Kinder auf 5.000 Quadratmetern plantschen und sich austoben. Für Kleinkinder gibt es einen abgezäunten Spielbereich mit altersgerechten Wasserspielgeräten in einer Riesensandkiste, geschützt durch ein großes Sonnensegel. An Wasserrädern, verschiedenen Pumpen und Wasserfällen kann spielend mit dem Wasser experimentiert werden. Mutigen Kapitänen bietet der Wasserspielplatz eine Seilfähre über einen Teich sowie eine Hängebrücke.

Wiener Wasserspielplätze im Überblick

Alle Wasserspielplätze sind bis Ende September täglich ab 9 Uhr, bis zum Einbruch der Dunkelheit, spätestens aber bis 21 Uhr, geöffnet. Ausnahme gibt es am Wasserspielplatz Wasserturm, der freitags, wegen Reinigung, erst ab 11 Uhr geöffnet ist! Weitere Infos: gibt es hier: www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/wasserspielplaetze.html

Wasserfontänen in vielen Parks

Nicht nur auf den Wasserspielplätzen gibt es Abkühlung, in vielen anderen Parks erfrischen Wasserfontänen und Wasserspiele die BesucherInnen. So gibt es z.B. in der Seestadt Aspern ein Wasserspiel für heiße Tage, auch am Yppenplatz oder Johann-Nepomuk-Berger-Platz in Ottakring und im Ceja-Stoika-Park in Neubau, Im Max-Winter-Park in Meidling sowie in der Meissnergasse in der Donaustadt. freuen sich die Kids und auch Erwachsene über Wasserspiele. Das Element Wasser hat einen hohen Spielwert mit relativ einfachen Mitteln zu installieren und wird in jeder neuen Parkanlage eingeplant. Die Wiener Stadtgärten betreuen derzeit bereits 99 Anlagen mit Wasserspielmöglichkeiten.

Maßnahmenpaket „Cooles Wien“: Kampf gegen die urbanen Hitzeinseln

Die Stadt Wien kämpft seit Jahren gegen den Klimawandel. Neben den vielen aktiven Klimaschutzmaßnahmen müssen auch Maßnahmen gegen die bereits spürbaren Auswirkungen, wie den Hitzeinseln gesetzt werden. Mit dem Intensiv-Maßnahmenpaket „Cooles Wien“, unterstützt mit einem Sonderfördertopf von € 2,3 Mio., setzt die Stadt Wien gemeinsam mit den Bezirken praxistaugliche und wirksame Maßnahmen gegen die immer stärker spürbaren Auswirkungen. Das Paket umfasst zahlreiche Maßnahmen aus denen die Bezirke frei wählen können: Straßenseitige Fassadenbegrünungen, Errichtung von Wasserspielen, Nebelduschen und Wasserfontänen, Mobile Trinkbrunnen mit Sprühnebelfunktion, Pflanzung größerer Stadtbäume und Staudenbeeten, Maßnahmen fürs Wasserspeichern unter Bäumen im Rahmen des sogenannten „Schwammstadt-Projekts“, Entsiegelung befestigter Flächen zugunsten Grünflächen und Schatten durch Pergolen, freistehende Rankelemente sowie.

Alle Infos gibt’s hier: www.wien.gv.at/cooleswien

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Thon

Öffentlichkeitsarbeiterin

MA 42 - Wiener Stadtgärten

Telefon: +43-1-4000 DW 42352

Mail: gabriele.thon @ wien.gv.at

www.park.wien.at