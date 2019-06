Gerhard Schröder kann auf Koreanisch Bier bestellen (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit dem Spruch "Hol mir mal ne Flasche Bier" ging Gerhard Schröder, 75, in die deutsche Unterhaltungsgeschichte ein. Stefan Raab machte daraus sogar einen Song. In der aktuellen GALA (Heft 27/2019, ab morgen im Handel) sagt seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim, 51, dass der Altkanzler auch in ihrer Heimat Korea nicht auf dem Trockenen sitzen muss: "Er kann sogar schon ein paar Brocken Koreanisch sprechen, jemanden begrüßen oder fragen: ,Können Sie mir ein Bier bringen, bitte?' Das muss er aber auswendig lernen. Koreanisch ist sehr schwer."

