AVISO: Greenpeace-Aktion für ein österreichweites Glyphosat-Verbot

Protest mit Schutzanzügen, Gasmasken und Giftspritzen vor dem Parlament in der Hofburg am 2. Juli

Wien (OTS) - Am kommenden Dienstag protestiert die Umweltschutzorganisation Greenpeace vor dem Parlament in der Hofburg für ein österreichweites Verbot von Glyphosat. Aktivistinnen und Aktivisten in Schutzanzügen, mit Gasmasken und Giftspritzen fordern ein Ende des giftigen Pflanzenschutzmittels in Österreich.

Am selben Tag wird im Österreichischen Nationalrat über ein Verbot von glyphosathaltigen Produkten abgestimmt. Einen entsprechenden Antrag hatte die SPÖ eingebracht, dem die FPÖ zustimmen will - wie Norbert Hofer in einer Aussendung versicherte. Greenpeace appelliert bei der Aktion vor Ort an die Abgeordneten, jetzt Wort zu halten und den längst überfälligen Ausstieg aus dem Pflanzengift durchzusetzen.

Die Internationale Agentur für Krebsforschung stuft Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend ein. Dennoch ist Glyphosat das meistgenutzte Pflanzengift in Österreich. Es kommt in der Landwirtschaft, auf öffentlichen Flächen und sogar in heimischen Gärten zum Einsatz. Dabei gibt es auch in der Landwirtschaft zahlreiche Alternativen. Das beweisen nicht zuletzt über 20.000 österreichische Biobauern und Biobäuerinnen tagtäglich. Sie bewirtschaften ihre Flächen ganz ohne chemisch-synthetische Pflanzengifte wie Glyphosat.

Wir laden alle Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich ein zum:

Foto- und Videotermin „Glyphosat-Verbot Jetzt!“

Datum: Dienstag, 2. Juli 2019

Zeit: Ab 08:00 Uhr

Ort: Vor dem Parlament in der Hofburg, Josefsplatz 4, 1010 Wien

Für Interviews steht vor Ort Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte von Greenpeace in Österreich, zur Verfügung.

