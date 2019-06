NEOS Salzburg: Neues Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz bringt Verbesserungen für Kinder, PädagogInnen und Eltern

Egger: „Das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz verbessert vor allem die Betreuung in den Kleinkindgruppen deutlich und ermöglicht eine qualitätsvolle Weiterentwicklung.“

Salzburg (OTS) - Bislang habe es in Salzburg eine Schieflage zwischen den Kindergärten und der Tagesbetreuung, also Kleinkindgruppen und alterserweiterte Gruppen, gegeben, stellt NEOS Salzburg Klubobmann Sepp Egger eingangs fest. „Durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die PädagogInnen und der Sicherung der Qualität der Kleinkindbetreuung wird mit dem neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz eine seit Jahrzehnte geforderte Harmonisierung erreicht. Für alle Einrichtungen gibt es deutliche Verbesserungen bei der Leitungszeit, bei der verpflichtenden Fortbildung und dem zusätzlichen Team-Tag. Damit garantieren wir eine qualitätsvolle Weiterentwicklung der Kinderbetreuung und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Pädagoginnen und Pädagogen“, erklärt der Klubobmann. Auch die Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird durch eine Vereinfachung der Aufnahmekriterien und der Verlängerung der Öffnungszeiten ermöglicht. „Landesrätin Klambauer konnte rasch verhärtete Fronten lösen und mit dem neuen Kinderbildungs- und Betreeungsgesetz eine Lösung im Interesse der Kinder und Eltern erzielen. Dieses neue Gesetz stellt das Wohl der Kinder in den Vordergrund, es verbessert die Arbeitsbedingungen der Pädagoginnen und Pädagogen und bringt bessere Rahmenbedingungen für die Eltern“, freut sich Sepp Egger. „Das neue Gesetz stellt die Kinderbildung in den Vordergrund, also die Anregung eines Kindes, sich zu entfalten und sich zu einer individuellen Persönlichkeit zu entwickeln."

