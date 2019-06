Mobile Zahlungen mit UnionPay werden an 3.000.000 Händlerstandorten außerhalb von Festlandchina akzeptiert

Shanghai (ots/PRNewswire) - Mehr als die Hälfte der chinesischen Touristen plant diesen Sommer, ins Ausland zu reisen, so die Buchungsdaten verschiedener OTAs (Online-Reisebüros) Chinas. Die Zahl der ins Ausland reisenden chinesischen Touristen könnte in diesem Jahr einen Rekord erreichen.

Sonderangebote sind diesen Sommer an 80 beliebten Reisezielen erhältlich.

Da die Akzeptanz von UnionPay auf 174 Länder und Regionen ausgedehnt wird, ist "Payment at ease" (Bequeme Zahlungsweise) ein wahrgewordener Traum für Touristen mit UnionPay-Karten. Zusätzlich zur herkömmlichen Kartenzahlungsmethode (Durchziehen der Kreditkarte) werden die von UnionPay angebotenen innovativen Zahlungsmethoden von mehr als 3.000.000 Händlern in 46 Ländern und Regionen außerhalb Chinas akzeptiert.

Neben einer bequemen Zahlungsmöglichkeit hält UnionPay International (UPI) für seine Karteninhabern in diesem Sommer eine weitere gute Nachricht parat: UPI bietet jetzt bis 30% Rabatt an Zehntausenden von Händlerstandorten in 80 Reisezielen. Und ein Drittel dieser Sonderangebote wurde speziell für Kunden konzipiert, die über den mobilen Zahlungsdienst von UnionPay bezahlen.

Weitere 100.000 Händler außerhalb von Festlandchina akzeptieren die mobilen Zahlungsdienste von UnionPay

Bisher wird der UnionPay-Zahlungsdienst von mehr als 27 Millionen Händlern an beliebten Touristenorten und aufstrebenden Reisezielen außerhalb von Festlandchina angeboten. Die Akzeptanz des UnionPay-Zahlungsdienstes im asiatisch-pazifischen Raum hat mittlerweile 90% erreicht.

Die Zahlung mit UnionPay-Karten in aufstrebenden Reisezielen wird immer einfacher. Beispielsweise hat die Akzeptanz der Zahlung mit UnionPay-Karten in den Niederlanden, in Belgien und in Luxemburg 90% erreicht. In Tansania und Marokko werden UnionPay-Karten bald überall akzeptiert. UnionPay kann zudem auf beliebten Inseln in Anspruch genommen werden: ca. 60% der Händler in Tahiti akzeptieren UnionPay-Karten, und auf den Seychellen hat die Akzeptanz 100% erreicht.

Die Optimierung des UnionPay-Zahlungsdienstes außerhalb von Festlandchina ist nicht auf die herkömmliche Zahlungsmethode (Durchziehen der Karte) begrenzt. Chinesische Touristen in Japan haben kürzlich festgestellt, dass sie die UnionPay-QR-Codes scannen konnten, um Zahlungen auf internationalen Flughäfen und in renommierten Kaufhäusern zu leisten. Tatsächlich sind die mobilen Zahlungsdienste von UnionPay, darunter QR-Code- und kontaktlose Zahlungen, jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Einzelhandel verfügbar. Etwa 2,8 Millionen Händler akzeptieren QuickPass, den kontaktlosen Zahlungsdienst von UnionPay. Die Anzahl der Händler, die Zahlungen mit dem UnionPay-QR-Code akzeptieren, hat sich rasant auf 300.000 erhöht.

Vielen renommierte Händler akzeptieren neuerdings die UnionPay-QR-Code-Zahlung, um chinesische Touristen willkommen zu heißen. Dazu gehören LAOX, Kintetsu Department Store, Matsuya Ginza in Japan, Aumake in Australien und viele andere F&B- und Einzelhändler in den VAE und in der Türkei.

Touristen genießen mit UnionPay mehr Vorteile und sparen dabei

Aufgrund des sich kontinuierlich vergrößernden Akzeptanznetzes seiner Karten- und mobilen Zahlungslösungen kann UnionPay seine globale Marketingkampagne im Hinblick auf die folgenden drei Aspekte verbessern: Erstens, eine größere Reichweite. Die diesjährige Kampagne umfasst 80 Reiseziele in 45 Ländern und Regionen außerhalb von Festlandchina, und erstmals nehmen Händler in Kasachstan, Marokko und den Seychellen daran teil. Zweitens, mehr auf Unterhaltung und Kultur ausgerichtete Händler. In diesem Jahr beteiligen sich wesentlich mehr Themen-/Vergnügungsparks, Museen und Galerien an der Kampagne. Beispielsweise halten über 10 Museen, darunter das Museum für moderne Kunst, erstmalig besondere Angebote für UnionPay-Karteninhaber parat. Und drittens locken immer mehr Händler Kunden, die mit UnionPay Mobile Payment bezahlen möchten, mit Sonderangeboten.

In den nächsten zwei Monaten können Kunden, die den mobilen Zahlungsdienst von UnionPay in Anspruch nehmen, Sonderangebot an über 10.000 Händlerstandorten außerhalb von Festlandchina nutzen. Die teilnehmenden Händler befinden sich in Hongkong, Macau, Taiwan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Südostasien, Russland, Kanada usw. Beispielsweise erhalten Touristen, die sich in Seoul ein T-Money-Taxi nehmen und den Fahrpreis durch Scannen des UnionPay-QR-Codes bezahlen, einen Rabatt von 50%. Zudem können Kunden, die bei einigen Händlern mit UnionPay QR-Codes bezahlen, digitale rote Umschläge mit der UnionPay-App empfangen. Immer mehr Händlern halten für Nutzer des mobilen Zahlungsdienstes von UnionPay Sonderangebote parat. Dazu zählen MYER in Australien, Mini-Märkte in Taiwan sowie Vodafone in Neuseeland.

Der Sommerurlaub ist eine Hauptsaison für einreisende Touristen in China. Bislang wurden ca. 120 Millionen UnionPay-Karten außerhalb des chinesischen Festlandes ausgestellt. Einreisende Touristen können in vielen Restaurants in Beijing, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen spezielle Angebote nutzen, wenn Sie mit UnionPay-Karten bezahlen.

