Führende Umweltschutz-NGOs fordern gemeinsam 100%ige Überwachung durch Beobachter auf allen industriellen Thunfischfängern

Pittsburgh (ots/PRNewswire) - 13 führende Umweltschutz-Nichtregierungsorganisationen (NGOs) mit Schwerpunkt auf der Erhaltung der weltweiten Thunfischbestände gaben heute bekannt, dass sie gemeinsam von regionalen Fischereiorganisationen (RFOs), die den Thunfischfang im Indischen Ozean, Pazifik, Atlantik und Südlichen Ozean regeln, die Überwachung durch Beobachter an Bord von allen industriellen Thunfischfängern fordern werden.

Dies sind folgende NGOs: Birdlife International, Conservation International, The Earthworm Foundation, Ecology Action Centre, Environmental Defense Fund, Fishwise, Greenpeace, International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), Monterey Bay Aquarium, The Nature Conservancy, PEW Charitable Trusts, Sustainable Fisheries Partnership und World Wildlife Fund. Hier ist ihre Erklärung.

Unüberwachter Fischfang ist inakzeptabel.

In vielen Thunfischfanggebieten weltweit findet keine unabhängige Überwachung statt, und das bedeutet, dass wir vieles nicht sehen können - darunter viele allseits bekannte Probleme in Bezug auf die Artenerhaltung und die Einhaltung gesetzlicher Auflagen, wie z. B. illegaler Fischfang, gefälschte oder fehlende Fangberichte sowie Beifang gefährdeter, bedrohter oder geschützter Arten. Was wir nicht sehen können, stellt eine Gefahr für die Fischbestände, die Fischerei und die Unternehmen dar, die Thunfisch kaufen.

Regionale Fischereiorganisationen (RFOs) haben die Befugnis, diese Gefahr zu reduzieren, indem sie eine 100%ige Überwachung durch Beobachter - menschlich und/oder elektronisch - auf industriellen Thunfischfängern verlangen. Durch eine 100%ige Überwachung durch Beobachter lassen sich Erhaltungs- und Einhaltungsprobleme mindern, die die Thunfischbestände, die Ökosysteme in den Ozeanen sowie die Thunfisch-Lieferketten gefährden.

Die 100%ige Überwachung durch Beobachter kann und muss sehr bald geschehen. Es gibt keine glaubhaften Gründe mehr für Verzögerungen.

Wir sind entschlossen, gemeinsam dafür zu sorgen, dass die 100%ige Überwachung durch Beobachter in die Realität umgesetzt wird. Unterstützen Sie uns in unserer Forderung für eine in den Fischereiregeln aller Thunfisch-RFOs vorgeschriebene 100%ige Überwachung durch Beobachter.

#unmonitoredunacceptable

Die NGOs bitten um breite Unterstützung durch kommerzielle Interessen, Fischereiorganisationen, Artenschutzorganisationen und Stiftungen für eine in den Fischereiregeln aller Thunfisch-RFOs und für die Verwaltung der Thunfischbestände weltweit zuständigen Fischereibehörden vorgeschriebene 100%ige Überwachung durch Beobachter.

Verbraucher können sich diesen NGOs in ihrer Forderung für eine 100%ige Überwachung durch Beobachter an Bord industrieller Thunfischfänger anschließen, indem Sie die obige Erklärung durch ihre Unterschrift auf dem folgenden Link unterstützen: #UnmonitoredUnacceptable .

VON:,Yellow Bridge Communications

Medienkontakt: Samantha Bridger

Samantha.Bridger @ yellowbridgecommunications.com

724-272-1757

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/927639/SOS_Logo.jpg