Kommunalmesse Graz: Apotheken sind moderne Nahversorger

Apothekerinnen und Apotheker präsentieren ihr breites Leistungsspektrum

Wien (OTS) - 86 Prozent der ländlichen Bevölkerung erachten es als sehr wichtig bzw. wichtig, eine öffentliche Apotheke in der Nähe ihres Wohnortes zu haben. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Österreichischen Gemeindebundes in Kooperation mit der Bundeskonferenz der Freien Berufe hervor. Eine öffentliche Apotheke in der eigenen Gemeinde rangiert bei vielen Bürgerbefragungen in der Wunschliste ganz oben. Aktuell versorgen rund 1.400 Apotheken, die Hälfte davon in Kleinstädten oder auf dem Land, die Menschen mit Arzneimitteln. Sie beraten und betreuen diese Personen als richtungsweisende Erstanlaufstelle zum Thema Gesundheit.

Im Rahmen der Kommunalmesse 2019 in Graz am 27. und 28. Juni informiert die Österreichische Apothekerkammer über das breite Leistungsspektrum der heimischen Apotheken. „Die Apotheken sind weit mehr als Arzneimittelversorger und vertrauensvolle Erstanlaufstellen in Gesundheitsfragen. Besonders in den Gemeinden fungieren sie als wichtige Infrastrukturpartner, sie bieten wohnortnahe Arbeitsplätze und bringen Frequenz in die Regionen. In Kürze lässt sich also sagen: Eine Apotheke ist immer ein Gewinn für die Gemeinde. Daher ist die Apothekerkammer als Standesvertretung der rund 6.200 Apothekerinnen und Apotheker in Österreich ein wichtiger Ansprechpartner für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister“, sagt Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer.

Die Organisation ist auf der Kommunalmesse mit einem Informationsstand präsent. Dort wird auch ein kostenloser Gesundheitscheck angeboten.

Apotheken auf einen Blick

In Österreich spielen die öffentlichen Apotheken eine wichtige Rolle als Gesundheitsnahversorger. Ob Stadt oder Land: Die österreichischen Apotheken liefern Qualität auf höchstem Niveau. Insgesamt beraten rund 6.200 akademisch ausgebildete Apothekerinnen und Apotheker in 1.400 Apotheken die Bevölkerung in Gesundheitsfragen. Die Beratungskompetenz ist eine zentrale Leistung der Apotheker. Zusätzlich erbringen über 350 Apothekerinnen und Apotheker wertvolle Versorgungs- und Beratungsleistungen für die Patienten in den österreichischen Krankenanstalten.

