FPÖ-Hofer zu Nehammer: Bitte zurück zur Sachlichkeit

„Man muss sich auch nach einem Wahlkampf in die Augen sehen können“

Wien (OTS) - Verwundert zeigt sich der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann und FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer über die Aussagen von ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer in Richtung FPÖ. Vor allem die Kritik Nehammers am von Norbert Hofer geäußerten Wunsch nach einem Fortsetzen des konstruktiven Kurses der beliebtesten Bundesregierung seit vielen Jahren kann Hofer nicht nachvollziehen. „Ich unterstreiche noch einmal, dass ich es für sinnvoll erachte, den positiven Weg fortzusetzen und möchte darauf aufmerksam machen, dass dies nach dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache auch ohne Neuwahlen möglich gewesen wäre“, erklärt der FPÖ-Klubobmann.

Hofer ersucht Nehammer dies bei all seinen Aussagen zu bedenken und vor allem nicht zu vergessen, dass verantwortungsvolle Politiker trotz aller Emotionen, die ein Wahlkampf mit sich bringt, in der Lage sein müssen, sich auch nach dem Wahlkampf im Interesse des Landes in die Augen sehen zu können.

