Top-Manager netzwerken mit Top-Lehrlingen

Exklusiver Kick-Off vom „12. Amuse Bouche * Wettkampf der Top-Lehrlinge“

Wien (OTS) - Der „Amuse Bouche * Wettkampf der Top-Lehrlinge“ startete gestern Abend im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel in die Wettkampf-Saison 2019. Bereits zum 12. Mal treten Top-Lehrlinge aus Küche und Service renommierter Spitzenhotels zum ebenso elitären wie spannenden Team-Wettkampf an.

Piroska Payer, Gesamtkoordinatorin Amuse Bouche, freut sich über den großen Erfolg der exklusiven Eröffnungsfeier: "Den talentierten Führungskräften von Morgen stehen mit ihrem Engagement viele Möglichkeiten für eine außergewöhnliche Karriere offen." Generaldirektor Thomas van Opstal fesselte die Jugendlichen mit seiner persönlichen Erfolgsgeschichte in der internationalen Spitzenhotellerie: "Nutzt die Chance bei Amuse Bouche zu zeigen, was in euch steckt!" Begeistert von den hochmotivierten Top-Lehrlingen waren viele Top-Manager, u.a. Brigitte Trattner (InterContinental Wien), Simone Dulies (Hotel Bristol Wien), Monique Dekker (Park Hyatt Vienna), Reiner Heilmann (Hotel Sacher Wien), Peter Katusak-Huzsvar (SO/ Vienna), Florian Wille (Palais Hansen Kempinski), Bastian Becker (Hotel Meliá), Dir. Gerhard Gucher (VAMED Vitality World), Matthias Grün (PANNATURA/Esterházy), Helmut Österreicher.

Rückfragen & Kontakt:

Piroska Payer, Gesamtkoordination Amuse Bouche

M: +43 664 138 65 10

E piroska.payer @ amuse-bouche.at