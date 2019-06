Grüne OÖ: Mayr: Externe Sexualpädagogik an Schulen muss beibehalten und abgesichert werden – Grüne Anfrage an LRin Haberlander im Landtag

Sexualpädagogischer Aufklärungsunterricht durch externe Personen darf nicht in einen Topf mit jenen Vereinen geworfen werden, die Unsinnigkeiten verbreiten

Linz (OTS) - In der Vergangenheit wurden auch in OÖ. Schulen Aufklärungskurse durch den erzkonservativen Verein „TeenSTAR“ abgehalten. In internen Schulungsunterlagen des Vereines wurde ua. Homosexualität als heilbare Identitätsstörung dargestellt, Sex vor der Ehe tabuisiert und „natürliche Familienplanung“ als Verhütungsmethode empfohlen wird. „Die Ansichten von „TeenSTAR“ sind inakzeptabel, deren Lehren vorgestrig. Jetzt aber sexualpädagogische Bildung durch externe Fachkräfte an Schulen völlig einzustellen, ist völlig verkehrt. ÖVP und FPÖ schlagen hier einen völlig falschen Weg ein. Denn sexualpädagogischer Unterricht begleitet durch ausgebildete externe ExpertInnen ist wichtig und gerade deren spezifische Rolle hat große Vorteile. Deren Arbeit wird weiter gebraucht, auch in Oberösterreich“, betont der Jugendsprecher und stellvertretende Landessprecher der Grünen OÖ, LAbg. Severin Mayr.

Konkret wird Mayr eine Anfrage an Bildungslandesrätin Haberlander richten. So will Mayr einerseits wissen, wie die bewährte sexualpädagogische Bildung durch externe Fachkräfte an Schulen beibehalten werden kann. Andererseits, wie garantiert werden kann, dass Vereine wie TeenSTAR, die jenseitige und vorgestrige Inhalte transportieren, aus Schulen ferngehalten werden.

Mayr: „Die externe Sexualpädagogik, deren VertreterInnen und Vereine dürfen doch nicht in einen Topf mit jenen geworfen werden, die Unsinnigkeiten verbreiten. Externe SexualpädagogInnen generell von den Schulen verbannen, ist völlig falsch“, betont Mayr und verweist auf die Vorteile von externen SexualpädagogInnen: Sie sind nur zeitlich begrenzt in die Klassen und geben keine Noten. Diese Situation ohne Beurteilung macht es für SchülerInnen leichter, für sie als unangenehm erlebte Erfahrungen zu besprechen oder tabuisierte Fragen zu stellen. Für externe WorkshopleiterInnen ist es zudem einfacher, auf diese Fragen einzugehen. Externe Sexualpädagogik ist ein ergänzendes Mittel und sollte Eltern und Lehrkräfte unterstützen. Das ist eine wichtige Position und Aufgabe, die keinesfalls von schwarz-blauer Politik entsorgt werden darf“, betont Mayr.

