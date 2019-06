Die nächsten Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

Rosenburg, Perchtoldsdorf und Schwechat

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Sommernachtskomödie Rosenburg unter der Intendanz von Nina Blum zeigt heuer „Amadeus“, Peter Shaffers Bühnenstück zum mehrfach Oscar-prämierten Film. Premiere feiert das Stück über den erbitterten Zweikampf zwischen Antonio Salieri und Wolfgang Amadeus Mozart inklusive Mozart-Musik am Donnerstag, 27. Juni, ab 20 Uhr im Theaterzelt auf der Rosenburg (Regie: Marcus Ganser). Gespielt wird bis 4. August, jeweils Freitag (außer 26. Juli) bis Sonntag; Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr bzw. am Sonntag um 18 Uhr (am Samstag, 6. Juli, um 16 Uhr und am Sonntag, 18. Juli, um 11 und 18 Uhr). Nähere Informationen und Karten bei der Sommernachtskomödie Rosenburg unter 0664/163 05 43, e-mail karten @ sommernachtskomoedie.at und www.sommernachtskomoedie.at.

Mit Anton Tschechows Meisterwerk „Onkel Wanja“ bringen die Sommerspiele Perchtoldsdorf ab Donnerstag, 27. Juni, zum ersten Mal unter der Intendanz von Michael Sturminger einen russischen Klassiker zur Aufführung; Beginn ist um 20 Uhr. Bis 27. Juli wird Burg Perchtoldsdorf damit zur Kulisse für Tschechows Szenen aus dem Landleben inklusive tiefen Einblicken in die Seelenzustände des menschlichen Daseins (Regie: Michael Sturminger). Gespielt wird jeweils von Donnerstag bis Samstag sowie zusätzlich mittwochs am 3. und 24. Juli ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf unter 01/866 83-400, e-mail info @ perchtoldsdorf.at und www.perchtoldsdorf.at/tickets.

Die Nestroy Spiele Schwechat haben ab Samstag, 29. Juni, mit „Wohnung zu vermieten“ ein selten gespieltes Nestroy-Stück auf dem Spielplan; Beginn im Schlosshof der Rothmühle in Schwechat ist um 20.30 Uhr. Regisseur und Intendant Peter Gruber hat die Spießersatire aus dem chaotischen Alltagsleben in der Großstadt neu in Szene gesetzt und präsentiert Johann Nestroys Posse bis 3. August, jeweils Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag ab 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei den Nestroy-Spielen Schwechat unter 0650/472 32 12, e-mail nestroybuero @ gmx.at und www.nestroy.at.

Nähere Informationen und Karten für alle Produktionen auch bei der gemeinsamen Ticket-Line 01/960 96-111 und im Internet unter www.theaterfest-noe.at, wo zudem die kostenlose Programmbroschüre bestellt werden kann.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse